"Є глобальні правила": в ОП відповіли на пропозицію Фіцо вести 10 років переговори з РФ

За словами Михайла Подоляка, насамперед представники політичних еліт на Заході орієнтуються на свій електорат, тому й можуть звучати пропозиції, які не до душі Києву.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пропозицію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про переговори з Росією замість ведення бойових дій. Із такої позиції можна зробити кілька висновків. Про них він розповів в ефірі телеканалу Freedom 29 жовтня.

За його словами, у Європі вже усвідомили, що Україна не дозволить окупаційним військам просуватися далі, тому почалися міркування про якісь ефемерні матерії.

"Тут два підсумки таких — перше, спокійно ставимося до будь-яких публічних дискусійних заяв тих чи інших представників різних політичних еліт, різних національних політичних еліт: вони орієнтуються на свій електорат, вони орієнтуються на свій внутрішній політичний порядок денний", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо радник глави ОП зазначив, що на початку війни ставлення до України було дещо іншим, адже багато хто на Заході не вірив, що російській армії зможе хтось протистояти. Зараз же всі усвідомлюють, що противник не зможе здійснити свої плани.

"Далі можна спокійно міркувати про якісь там ефемерні матерії, ну й відповідно вести дискусії, що важливіше — шматок ковбаси на столі сьогодні з вищою жирністю або сметани з вищою жирністю, ну, або гарантії того, що все-таки є певні глобальні правила, за якими всі мають жити й суворо їх дотримуватися", — каже Михайло Подоляк.

Україні зараз необхідно продовжувати переговори, але лише з партнерами, які перебувають у проукраїнській коаліції. Туди входить величезна кількість європейських країн, які допоможуть не допустити перемоги РФ, вважає радник глави ОП.

Нагадаємо, 26 жовтня Роберт Фіцо заявив, що Україні та Росії краще вести 10 років переговори, ніж війну. На його думку, Європейський Союз має перетворитися на миротворця, а не залишатися постачальником зброї. Ба більше, політик переконаний, що вигнати Москву з Донбасу та Криму нібито неможливо.