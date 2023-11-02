"Хвіст відвалився": у ЗСУ розповіли, як збивали "Орлан-10" та чим він небезпечний (відео)

Військовим вдалося уразити російський розвідувальний дрон зі стрілецької зброї. У батальйоні зазначили, що це "дуже велика рідкість", адже уразити його зовсім не просто.

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Українським військовим вдалося збити ворожий дрон-розвідник "Орлан-10" зі стрілецької зброї. Деталями в інтерв’ю для "УНІАН" поділився аеророзвідник 410 окремого стрілецького батальйону 41 ОМБр з позивним "Джокер".

Як захисник збив "Орлан"?

"Джокер" розповів, що ворожий безпілотник летів на швидкості 60 км/год, тож для його ураження треба було стріляти попереду цілі. Тільки за таких умов куля мала шанси долетіти. Окрім того, необхідно було зайняти сталу позицію, наприклад, впершись у дерево.

"Ми почули, що десь ведеться вогонь по небу з зенітки, і зрозуміли, що потрібно приготуватися. Я сказав людям стати в бойовий порядок, ми зайняли позиції й чекали: може, він пролетить. Але надії не було, що він так низько буде летіти", — згадав аеророзвідник.

Він розповів, що порив вітру тоді становив приблизно 15 м/с. Захисники підняли свій дрон для пошуку, але спостереження було важким. Згодом ворожий БПЛА пролетів.

"Я думав, що ми його не вразили, але потім побачили, що від нього хвіст відвалився й об'єкт зник з поля зору", — поділився боєць.

Чому складно збивати "Орлани"?

"Джокер" пояснив, що над землею такі дрони майже не літають. Винятки можуть бути лише через погану погоду, тоді цілі є шанси збити.

"Зенітні гармати, в основному, намагаються по них влучити, а зі стрілецької зброї — це дуже велика рідкість, ще й в цілому стані, з повною комплектацією", — підкреслив захисник.

Він розповів, що попередні моделі "Орлана" підіймались на 700 метрів. Нові ж літають на висоті 3-5 кілометрів, адже розвідують не тільки завдяки камері. Вони обладнані купою антен та датчиків, які виявляють радіостанції та мобільні телефони. Так ці дрони й коригують вогонь ЗС РФ.

Фото безпілотника типу "Орлан-10" Фото: Мiноборони РФ

"Вартість повного комплексу такого БПЛА — 120 тисяч доларів. Зазвичай ворог виходить за ним і забирає у разі падіння, або знищує вогнем артилерії. Але цього разу ми його з поля зору втратили, підняли свій дрон, швиденько знайшли, перевірили на мінування", — зазначив аеророзвідник.

Він додав, що зустріти "Орлан" на Куп’янському напрямі можна щодня, а іноді вони літають "зграями".

"Тому ми на завданні 24/7. В нас є декілька екіпажів. Кожен вихід — це безсонна ніч. Навіть простий солдат долучається до планування, а командир першим їде і перевіряє, чи зможе ця група виконати завдання", — розповів боєць.

Чим небезпечний "Орлан"?

Зі слів "Джокера", безпілотники типу "Орлан" фіксують навіть WiFi-сигнал.

"Якщо ми розкладаємо Starlink, то "Орлан" може "зчитати" точку доступу і передати цю інформацію. Якщо посеред посадки стоїть WiFi-роутер, то зрозуміло, що це не комбайнер стоїть, а військові", — пояснив він.

Фото безпілотника типу "Орлан-10" Фото: Ілюстративне фото

Захисники намагаються підключати Starlink напряму або обмежувати радіус дії WiFi до мінімуму.

"Саму антену Starlink він не зчитує. На передніх лініях зв'язок поганий, і коли пролітає "Орлан", якщо у нього в цей момент увімкнена функція пошуку мобільних телефонів, він працює в режимі вежі й дає сигнал потужніший, ніж вежа — телефони підключаються до нього і ворог починає їх бачити", — розповів військовослужбовець.

Він зазначив, що з аеророзвідкою "Орлан" справляється "на відмінно", адже його камера "працює бездоганно". "Бачить" вона на відстань до трьох кілометрів, а дрон здатний передавати з неї сигнал на відстань до 150 кілометрів.

"За визначеним маршрутом він може долати до 600 км або 10 годин польоту. Коли ми його збили, то бак був майже повним. Це означає, що БПЛА запустили близько години тому", — додав захисник.

Нагадаємо, 11 вересня про знищення безпілотника "Орлан" заявляли у 77 бригаді ДШВ. Ліквідація дрона стала можливою завдяки співпраці РЕБ і ППО.

Раніше, 15 серпня, про небезпеку через безпілотники типу "Орлан" інформував голова ОП Андрій Єрмак. Він назвав російські дрони "загрозою, яку ми не маємо права ігнорувати".