"Хвост отвалился": в ВСУ рассказали, как сбивали "Орлан-10" и чем он опасен (видео)

Военным удалось поразить российский разведывательный дрон из стрелкового оружия. В батальоне отметили, что это "очень большая редкость", ведь поразить его совсем не просто.

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Украинским военным удалось сбить вражеский дрон-разведчик "Орлан-10" из стрелкового оружия. Деталями в интервью для "УНИАН" поделился аэроразведчик 410 отдельного стрелкового батальона 41 ОМБр с позывным "Джокер".

Как защитник сбил "Орлан"?

"Джокер" рассказал, что вражеский беспилотник летел на скорости 60 км/ч, поэтому для его поражения надо было стрелять впереди цели. Только при таких условиях пуля имела шансы долететь. Кроме того, необходимо было занять устойчивую позицию, например, упершись в дерево.

"Мы услышали, что где-то ведется огонь по небу из зенитки, и поняли, что нужно приготовиться. Я сказал людям стать в боевой порядок, мы заняли позиции и ждали: может, он пролетит. Но надежды не было, что он так низко будет лететь", — вспомнил аэроразведчик.

Он рассказал, что порыв ветра тогда составлял примерно 15 м/с. Защитники подняли свой дрон для поиска, но наблюдение было тяжелым. Впоследствии вражеский БПЛА пролетел.

"Я думал, что мы его не поразили, но потом увидели, что от него хвост отвалился и объект исчез из поля зрения", — поделился боец.

Почему сложно сбивать "Орланы"?

"Джокер" объяснил, что над землей такие дроны почти не летают. Исключения могут быть только из-за плохой погоды, тогда цели есть шансы сбить.

"Зенитные пушки, в основном, пытаются по ним попасть, а из стрелкового оружия — это очень большая редкость, еще и в целом состоянии, с полной комплектацией", — подчеркнул защитник.

Он рассказал, что предыдущие модели "Орлана" поднимались на 700 метров. Новые же летают на высоте 3-5 километров, ведь разведывают не только благодаря камере. Они оборудованы кучей антенн и датчиков, которые обнаруживают радиостанции и мобильные телефоны. Таким образом эти дроны и корректируют огонь ВС РФ.

Фото беспилотника типа "Орлан-10" Фото: Минобороны РФ

"Стоимость полного комплекса такого БПЛА — 120 тысяч долларов. Обычно враг выходит за ним и забирает в случае падения, или уничтожает огнем артиллерии. Но на этот раз мы его из поля зрения потеряли, подняли свой дрон, быстренько нашли, проверили на минирование", — отметил аэроразведчик.

Он добавил, что встретить "Орлан" на Купянском направлении можно ежедневно, а иногда они летают "стаями".

"Поэтому мы на задании 24/7. У нас есть несколько экипажей. Каждый выход — это бессонная ночь. Даже простой солдат приобщается к планированию, а командир первым едет и проверяет, сможет ли эта группа выполнить задание", — рассказал боец.

Чем опасен "Орлан"?

По словам "Джокера", беспилотники типа "Орлан" фиксируют даже WiFi-сигнал.

"Если мы раскладываем Starlink, то "Орлан" может "считать" точку доступа и передать эту информацию. Если посреди посадки стоит WiFi-роутер, то понятно, что это не комбайнер стоит, а военные", — объяснил он.

Фото беспилотника типа "Орлан-10" Фото: Иллюстративное фото

Защитники стараются подключать Starlink напрямую или ограничивать радиус действия WiFi до минимума.

"Саму антенну Starlink он не считывает. На передних линиях связь плохая, и когда пролетает "Орлан", если у него в этот момент включена функция поиска мобильных телефонов, он работает в режиме башни и дает сигнал мощнее, чем башня — телефоны подключаются к нему и враг начинает их видеть", — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что с аэроразведкой "Орлан" справляется "на отлично", ведь его камера "работает безупречно". "Видит" она на расстояние до трех километров, а дрон способен передавать с нее сигнал на расстояние до 150 километров.

"По определенному маршруту он может преодолевать до 600 км или 10 часов полета. Когда мы его сбили, то бак был почти полным. Это означает, что БПЛА запустили около часа назад", — добавил защитник.

Напомним, 11 сентября об уничтожении беспилотника "Орлан" заявляли в 77 бригаде ДШВ. Ликвидация дрона стала возможной благодаря сотрудничеству РЭБ и ПВО.

Ранее, 15 августа, об опасности из-за беспилотников типа "Орлан" информировал глава ОП Андрей Ермак. Он назвал российские дроны "угрозой, которую мы не имеем права игнорировать".