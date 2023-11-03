Снаряди для танків і артилерії: Нідерланди нададуть Україні допомогу на €500 млн

Міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен повідомила, що Україна отримає боєприпаси в середині наступного року.

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Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України на суму півмільярда євро. Глава міноборони країни Кайса Оллонгрен заявила, що українцям необхідна підтримка для продовження боротьби. Про це пише видання Het Parool.

"Зараз ідеться про боєприпаси. У цьому плані ми змогли запропонувати Україні новий пакет допомоги", — повідомила Оллонгрен.

Міністр зазначила, що боєприпаси, які увійшли в цей пакет допомоги, Україна отримає влітку 2024 року.

Із загальної суми допомоги в 500 мільйонів євро 260 млн підуть на закупівлю боєприпасів для артилерії, а 240 млн — на танкові снаряди.

Оллонгрен запевнила, що позиція Нідерландів незмінна і вони передаватимуть Україні військову допомогу "стільки, скільки буде потрібно".

Допомога Україні від Нідерландів

У жовтні, під час візиту в Україну, про продовження підтримки заявив і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він анонсував постачання ракет для Patriot і патрульних катерів для захисту зернового коридору.

Також Нідерланди надали свої винищувачі F-16 для навчання українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії. Під час зустрічі міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, міністр Оллонгерн заявила, що створення навчального центру в сусідній з Україною Румунії "йде добре"

Нідерланди також обіцяли наступного року передати винищувачі F-16 для ЗСУ, а у вересні кілька українських пілотів уже почали навчання в Амстердамі.

Нагадаємо, за словами Кайси Оллонгрен, подальша військова підтримка Києва в інтересах Заходу, тому що на війну йдуть громадяни України, а не європейці.

Раніше Фокус писав, від чого залежить розмір американської допомоги Україні. На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, фінансова допомога Україні та іншим союзникам є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає Сполученим Штатам поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси.