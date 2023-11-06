РФ вивозить тварин з заповідника "Асканія Нова" до Краснодарського краю, — ЦНС

За даними підпілля, тварин вивозять до російського зоопарку у межах угоди, яку уклало окупаційне керівництво херсонського заповідника.

Related video

Російські окупанти продовжують нищити українські заповідники. На цей раз Росія вирішила вивезти тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова". Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що тварин вивозять із заповідника до краснодарського зоопарку "Сафарі-парк". Такі дії проводять нібито у рамках "угоди про співробітництво". Втім у центрі спротиву зазначають, що така угода не може бути дійсною.

"Відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником. За фактом ворог просто краде тварин й знищує унікальний заповідник", — йдеться у повідомленні.

Захоплення заповідника "Асканія Нова" ЗС РФ — що відомо

Херсонський заповідник опинився в окупації весною 2022 року. У липні 2022-го правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактор захоплення військовими РФ біосферного заповідника. Окупанти вивісили на будівлі російський прапор та представили нового директора, який раніше працював на херсонській митниці.

Втім як розповідав Президент Асоціації зоопарків України Володимира Топчого, майже рік окупанти не втручалися у діяльність установи, однак весною 2023 року окупаційна влада створила нову юридичну особу та змінила назву заповідника.

У березні цього року пресслужба заповідника повідомила, що в установу прибула окупаційна влада разом зі своїм директором заповідника, якого начебто призначило "Міністерство природних ресурсів та екології Херсонської області". Також працівники заявили про припинення підтримки заповідника за кошти благодійних пожертв до звільнення лівобережної Херсонщини з-під окупації.

Вже літом у Центрі національного спротиву повідомляли, що російська влада обмежила пересування заповідником. Відвідувати можна було лише певні ділянки. Також на території неодноразово помічали російських військових. Однак мета їх перебування була невідомою.

Перебування російських військ на території "Асканія Нова" спричинили численні пожежі та збитки природі. Так, за час окупації заповідника на території сталося щонайменше 7 пожеж. Найбільші збитки було завдано внаслідок пожеж 22 серпня та 1 вересня цього року. Повідомлялося, що усі згорілі площі розташовані в степових біотопах, які є головною природною цінністю заповідника.

Також, як повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, після окупації на територіях заповідника російські військові влаштовують парковки для танків, мисливські угіддя та копальні. Зокрема, на території заповідника "Асканія Нова" війська РФ їздили важкою технікою і рили окопи.

Нагадаємо, під час перебування російський військових у Київській області, у зоопарку "XII місяців" тварини гинули від холоду та голоду. Коли у зоопарку закінчилися запаси їжі, окупанти заборонили поставки установі. Тварини змогли вижити лише завдяки співробітникам, які залишилися за ними доглядати.

Окрім того, російські військові зруйнували регіонального ландшафтного парку із зоопарком із кількома тисячами тварин "Фельдман-Екопарк" під Харковом. Всю інфраструктуру та вольєри парку було зруйновано внаслідок обстрілів.