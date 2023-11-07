Німеччина поставила ЗСУ два додаткові радари повітряного спостереження TRML-4D

TRML-4D не тільки є основним датчиком системи ППО IRIS-T SLM, що перебувають на озброєнні ЗСУ, а й працює самостійно як радіолокаційна станція. РЛС призначена для виявлення і наведення на ціль пускових установок з близьких і далеких дистанцій.

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Уряд Німеччини поставив Збройним силам України ще дві РЛС повітряного спостереження TRML-4D, виготовлені німецькою компанією HENSOLDT. У такий спосіб ФРН посилила підтримку України, надавши їй найсучасніші радіолокаційні технології, даючи змогу українським силам зберегти технологічну перевагу в галузі ППО. Про це 7 листопада повідомили в Defensa.

"Радіолокаційні системи відіграють важливу роль у ранньому виявленні та захисті від таких загроз, будучи "очима" повітряного простору. Ці системи дають змогу ідентифікувати та відстежувати повітряні цілі, що має вирішальне значення для суверенітету й оборони будь-якої країни", — ідеться в публікації.

Що відомо про систему TRML-4D

Флагман німецької техніки TRML-4D не тільки є основним датчиком системи ППО IRIS-T SLM, три системи якої вже поставлено в Україну, а й працює самостійно як радіолокаційна станція. Така універсальність робить радар ключовою частиною сучасного розвідувального комплексу та системи раннього попередження України.

TRML-4D, що входить до сімейства радарів HENSOLDT C-діапазону (NATO G-band), являє собою дистанційно керовану мобільну установку, яка вже довела свої можливості в польових умовах. TRML-4D здатна засікати повітряні цілі на дальностях від 200 м до 250 км і на висотах до 40 км. При цьому впевнене розпізнавання і супровід об'єкта типу "винищувач" починається на дальностях 120 км, "крилата ракета" — 60 км. Заявлено можливість одночасного супроводу 1500 цілей.

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Розробники підкреслюють, що система TRML-4D з передовою технологією активної електронно-скануючої решітки (AESA) на основі нітриду галію призначена для виявлення і наведення на ціль зброї з близьких і далеких дистанцій. Вона здатна виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей, особливо малорозмірні, швидкі та маневрені крилаті ракети, стаціонарні літаки і вертольоти.

"Завдяки цим розробкам Україна зміцнює свою протиповітряну оборону перед обличчям нинішніх і майбутніх викликів", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що на озброєння артилерійських підрозділів ЗСУ надійшли радіолокаційні станції 112L4. Це українська розробка, яка покликана замінити застарілі радянські РЛС АБС-1.