Як народжувалася легенда: росіяни показали ракетний удар ЗСУ по Чорнобаївці (відео)

За словами журналіста Левка Стека, ролик було знято в березні 2022 року, коли Чорнобаївка перебувала під окупацією ЗС РФ.

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З'явилося відео з наслідками удару Сил оборони України по російських військах у Чорнобаївці Херсонської області. Ролик опублікував журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек у Telegram.

За його словами, кадри були зняті в березні 2022-го року.

"Легендарна Чорнобаївка. Далекий березень 2022 року. Тільки зараз ми можемо побачити, як народжувалася ця легенда. Росіяни опублікували результати одного з ракетних обстрілів із боку ЗСУ", — підписав відео журналіст.

Відео з Чорнобаївки

Удари ЗСУ по росіянах у Чорнобаївці: що відомо

Зазначимо, що в березні 2022 року тодішній радник Офісу президента України Олексій Арестович стверджував, що ЗСУ вдарили по російських військах у Чорнобаївці 7 разів. Як повідомлялося, уперше по захопленому окупантами аеродрому в населеному пункті українські військові вдарили 27 лютого. Вже 7 березня в Чорнобаївці знищили понад 30 одиниць авіації ворога, техніку та живу силу. Ще за три дні окупанти знову зазнали ураження внаслідок атаки ЗСУ, через що позбулися щонайменше семи вертольотів вартістю близько $130 млн доларів, які обстрілювали Одесу, Миколаїв та інші міста.

Чорнобаївка на карті Фото: deepstatemap.live

Також нагадаємо, що аналітик розповів, чи зможе РФ наростити виробництво у 2024-му. За словами керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, противник планує наступного року продовжувати обходити санкції, щоб закуповувати необхідні для військової промисловості компоненти.