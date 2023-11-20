Представниця дипломатичного відомства РФ "із сумом" розповіла, як Україна опинилася у "заручниках в англосаксів".

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна за 10 років перетворилася на територію, що вимирає. Про це йшлося у висловлюванні Захарової, яке оприлюднили російські ЗМІ.

За словами Захарової, за десятиріччя від Євромайдану Україна "перетворилася з самодостатньої та промислово розвиненої республіки на територію, що вимирає".

"Сумно, що братський нам український народ, опинившись у заручниках в англосаксів і київського режиму, що обслуговує їх інтереси, змушений жити при тиранії, по суті, в колонії", — зазначила представниця російського МЗС.

Зазначимо, що представниця МЗС РФ раніше назвала Євросоюз "корисний ідіотом" Вашингтона та заявила, що вступ України до НАТО в будь-якій формі для РФ буде "неприйнятним". Про це вона сказала коментуючи 12-й за рахунком пакет санкцій ЄС проти РФ, зазначивши, що обмеження поширюються на військових та IT-фахівців, пов'язаних із РФ.

Інші заяви МЗС щодо України

Представниця МЗС Росії не раз висловлювалася щодо санкцій Заходу. Зокрема, вона назвала їх частиною "гібридної війни", яку веде Захід проти РФ, які "ні до чого не приведуть".

13 вересня Захарова пригрозила Україні "відплатою" за знищення Кримського мосту, пообіцявши "жорстку відповідь" після слів спікерки Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк про те, що "мосту залишилося дуже мало часу".

У серпні 2023-го Захарова "застерегла" Молдову від подальшої допомоги Україні. Захід, сказала тоді представниця російського МЗС, втягує Молдову в конфлікт в Україні й назвала країну "логістичним придатком київського режиму". На що в Кишиневі заявили, що продовжать надавати всю можливу підтримку Києву.

А наприкінці червня речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в організації чергового теракту на ЗАЕС на підставі того, що в Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації. Ба більше, вона звернула увагу на те, що в деяких регіонах України почалися навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС.