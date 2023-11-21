"Схеми" на харчах: в Міноборони скаржаться на компанії, які блокують тендери для ЗСУ

В українському законодавстві є певні положення, які дають можливість ним маніпулювати для зриву закупівель Міноборони, пояснили у відомстві. При цьому такі випадки не поодинокі й вже виникали кілька разів поспіль.

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Окремі компанії брали участь у торгах на Prozorro, намагаючись долучитись до постачання продуктів харчування для ЗСУ. Їхні пропозиції відхили з деяких обґрунтованих міркувань. Однак тепер ці компанії звернулись до суду і цим заблокували закупівлю харчів для українських бійців на перший квартал 2024 року. Про загрозу зриву закупівель ідеться у повідомленні Міністерства оборони України. 21 листопада про це написала пресслужба відомства.

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У повідомленні описується ситуація, яка склалась 1-2 листопада, коли оголосили торги на Prozorro щодо харчів для ЗСУ. Торги мали відбутись у одній з областей — про яку саме область ідеться, не вказано. Не задоволена рішенням Міноборони, одна з компаній-учасниць подала до суду і тепер процес закупівлі взагалі заблокований. Тому, вказує відомство, звернулись в поліцію за фактом кримінального правопорушення, яке вбачають у діях компанії.

Компанія почала діяти після того, як її заявку на участь у торгах було відхилено, пише пресслужба. Вказують, що рішення прийняли, проаналізувавши надані документи. З'ясували, що з 2016 року компанія не вела фінансово-господарську діяльність, а рахунки були закриті. Крім того, не надали документи, які мали б підтвердити "кваліфікаційні критерії".

Після цього компанія подала на Міноборони до суду. Через особливості українського законодавства, торги відтепер заблоковані і певні підрозділи Сил оборони не матимуть харчів у першому кварталі 2024 року, ідеться у дописі пресслужби.

В Міноборони підозрюють, що дії компанії — навмисні і спрямовані на зрив закупівель для ЗСУ. Тобто, вона начебто навмисно подала заявку у Prozorro, знаючи, яким буде рішення. Тому відомство вбачає кримінальне правопорушення за ч.1 ст. 114-1 — перешкоджання діяльності ЗСУ.

Крім того, схожі ситуації виникли під час кількох інших тендерів, вказується у дописі. При цьому "схема" полягала у тому, що "деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством", — заявили в Міноборони України.

Закупівлі Міноборони — деталі

Зазначимо, на сторінці Facebook Арсена Жумаділова, який з 6 листопада очолив Агенцію закупівель у сфері оборони, поки що немає коментарів щодо ситуації загалом та щодо тендерів з харчування ЗСУ зокрема. Однак на сторінці Facebook Дани Ярової, членкині Громадської антикорупційної ради при Міноборони, є коментар щодо певних змін у закупівлях — начебто відомство планує змінити правила та відійти від стандартів НАТО.

Між тим раніше Фокус розповідав про проблеми з закупівлями харчів, які виникали у попереднього міністра оборони Олексія Резнікова. Зокрема, у лютому 2023 року стало відомо про придбання так званих "золотих яєць" по 17 грн за одиницю. Після цього розслідувачі дослідили ще кілька закупівель — наприклад, закупівлю зимового одягу для бійців ЗСУ у турецького продавця, який насправді був тісно пов'язаний з громадянином України.

Нагадуємо, 21 листопада міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. На пресконференції Пісторіус розповів, яку саме допомогу отримає Україна від Німеччини і чи входитимуть у пакет далекобійні ракети Taurus.