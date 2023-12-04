Понад 100 тисяч організацій: Путін заявив, що 25% росіян допомагають армії РФ

Глава Кремля сказав, що бажання допомогти нужденним нібито передається серед росіян із покоління в покоління.

Related video

Президент Росії Володимир Путін відвідав вручення премії "Волонтер року" в рамках форуму #МЫВМЕСТЕ. Він заявив, що 25% населення Росії допомагають окупантам в Україні або воюють добровольцями. Про це повідомляє російське видання"РИА Новости".

"Чверть наших громадян, 25% нашої країни, об'єднуються в організації, а їх понад 100 тисяч, які працюють як із добровольцями і волонтерами", — сказав Путін.

За словами глави Кремля, бажання допомогти нужденним нібито передається серед росіян із покоління в покоління.

Також пропагандисти повідомили, що форум громадянської участі #МЫВМЕСТЕ проходить на майданчику виставки-форуму "Россия" з 4 по 7 грудня. Цього року його нібито відвідають 10 тисяч учасників із 95 країн світу.

Зазначається, що Путін нагородив премією "Волонтер року" якусь Наталю Аміневу з Воронежа. Вона разом із дітьми, батьками і чоловіком займається плетінням маскованих сіток для російських окупантів в Україні, також в'яже їм шкарпетки і виготовляє окопні свічки.

Нагадаємо, що 1 грудня Путін заявив, що Німеччина на шкоду собі підтримує Україну, оскільки не має суверенітету. За його словами, правителі в ЄС обмежують можливості співпраці з Москвою і таким чином позбавляють себе дешевих енергоносіїв.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Путін хоче вирішити демографічну кризу в РФ за рахунок України. За даними ООН, за 27 років населення РФ скоротилося на 4 млн осіб. Анексію українських територій і викрадення дітей можна розцінювати, як спробу Росії вирішити демографічну проблему.