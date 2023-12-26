"Великий факап влади": боєць ЗСУ розкритикував підхід до мобілізації (відео)

За словами військового Максима Прокопенка, у телемарафоні не потрібно розповідати про пса Патрона. Краще було б, якби пояснювали деталі призову до лав ЗСУ.

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Представники влади мали б два роки розповідати українцям про серйозність бойових дій на фронті і про те, що до служби у війську потрібно готуватись. Тим часом на сьогодні стався провал інформаційної кампанії про мобілізацію, через що Україна може програти війну. Є ризик, що її нинішні громадяни потраплять до ЗС РФ і будуть воювати проти Європи. Про проблеми з мобілізаційними заходами заявив боєць ЗСУ та екстелеведучий Максим Прокопенко у ефірі телеканалу "Київ24".

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Можливе вето Зеленського: коли українців почнуть мобілізувати до ЗСУ по-новому

На думку Прокопенка, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний не повинен "віддуватись" за прорахунки української влади. З його слів, Залужного "кинули на амбразуру" і тепер він в інформаційному полі повинен пояснювати, навіщо мобілізація і скільки громадян потрібно призвати у військо.

Генерал не озвучував потреби ЗСУ — і не повинен, бо це військова таємниця, пояснив співрозмовник журналістів. Натомість зараз відбувається "великий факап влади", яка не пояснила, як все має відбуватись.

"Інформаційний провал існував завжди — всі ці марафони, пси Патрони. І так було два роки", — пролунало у ефірі телеканалу.

Боєць пояснив, що потрібно було робити при правильній комунікації. Наприклад, людям, які зараз бояться посилення мобілізації і готуються тікати за кордон, мали раніше пояснити, як все відбувається під час призову: "Треба було готуватись перед тим, як бубочку заберуть у військкомат".

Прокопенко запропонував глянути на дії РФ, де щомісяця мобілізують по 10-20 тис. осіб. З його слів, якщо Сили оборони не будуть поповнювати свої ряди, то ситуація на війні зміниться.

"Все дуже просто: не підете воювати в українську армію, то будете воювати в російській, при чому проти Європи. І поженуть вас туди батогами", — заявив він.

Закон про мобілізацію — деталі

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявив, що отримав від Генштабу запит на мобілізацію 500 тис. українців. При цьому пояснив, що обміркує потребу в призові 25-річних, а щодо жінок впевнений — подібні пропозиції не погодить.

Зазначимо, 25 грудня у Верховну Раду України надійшов законопроєкт №10378, який вносить низку змін у систему мобілізації до лав ЗСУ. У документі, який буде змінюватись нардепами під час обговорення, пропонують знизити вік призову до 25 років, скасувати низку причин для відстрочки та вводять суттєві штрафи за ухилення від військового обліку. Крім того, вводиться нове звання в армії — рекрут, тобто людина, яка проходить навчання і перевіряється придатність до військової служби.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ провів брифінг, на якому розповів про плани на 2024 рік та пояснив деякі аспекти мобілізаційних заходів в Україні. Зокрема, зазначив, що не робив офіційного запиту щодо кількості людей, яких потрібно призвати в армію. Також вказав, що не має значення, яким способом військовозобов'язані будуть отримувати повістку.