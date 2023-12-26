"Большой факап власти": боец ВСУ раскритиковал подход к мобилизации (видео)

По словам военного Максима Прокопенко, в телемарафоне не нужно рассказывать о псе Патроне. Лучше было бы, если бы объясняли детали призыва в ряды ВСУ.

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Представители власти должны были два года рассказывать украинцам о серьезности боевых действий на фронте и о том, что к службе в армии нужно готовиться. Между тем на сегодня произошел провал информационной кампании о мобилизации, из-за чего Украина может проиграть войну. Есть риск, что ее нынешние граждане попадут в ВС РФ и будут воевать против Европы. О проблемах с мобилизационными мероприятиями заявил боец ВСУ и экстелеведущий Максим Прокопенко в эфире телеканала "Киев24".

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Возможно вето Зеленского: когда украинцев начнут мобилизовать в ВСУ по-новому

По мнению Прокопенко, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не должен "отдуваться" за просчеты украинской власти. По его словам, Залужного "бросили на амбразуру" и теперь он в информационном поле должен объяснять, зачем мобилизация и сколько граждан нужно призвать в армию.

Генерал не озвучивал потребности ВСУ — и не должен, потому что это военная тайна, пояснил собеседник журналистов. Зато сейчас происходит "большой факап власти", которая не объяснила, как все должно происходить.

"Информационный провал существовал всегда — все эти марафоны, пси Патроны. И так было два года", — прозвучало в эфире телеканала.

Боец объяснил, что нужно было делать при правильной коммуникации. Например, людям, которые сейчас боятся усиления мобилизации и готовятся бежать за границу, должны были раньше объяснить, как все происходит во время призыва: "Надо было готовиться перед тем, как бубочку заберут в военкомат".

Прокопенко предложил взглянуть на действия РФ, где ежемесячно мобилизуют по 10-20 тыс. человек. По его словам, если Силы обороны не будут пополнять свои ряды, то ситуация на войне изменится.

"Все очень просто: не пойдете воевать в украинскую армию, то будете воевать в российской, при чем против Европы. И погонят вас туда кнутами", — заявил он.

Закон о мобилизации — детали

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что получил от Генштаба запрос на мобилизацию 500 тыс. украинцев. При этом пояснил, что обдумает потребность в призыве 25-летних, а в отношении женщин уверен — подобные предложения не согласует.

Отметим, 25 декабря в Верховную Раду Украины поступил законопроект №10378, который вносит ряд изменений в систему мобилизации в ряды ВСУ. В документе, который будет меняться нардепами при обсуждении, предлагают снизить возраст призыва до 25 лет, отменить ряд причин для отсрочки и вводят существенные штрафы за уклонение от воинского учета. Кроме того, вводится новое звание в армии — рекрут, то есть человек, который проходит обучение и проверяется на пригодность к военной службе.

26 декабря главнокомандующий ВСУ провел брифинг, на котором рассказал о планах на 2024 год и объяснил некоторые аспекты мобилизационных мероприятий в Украине. В частности, отметил, что не делал официального запроса относительно количества людей, которых нужно призвать в армию. Также указал, что не имеет значения, каким способом военнообязанные будут получать повестку.