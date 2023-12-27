Росія використовує танки Т-62 як самохідну артилерію в Україні (фото)

Аналітики зазначають, що стрільба з Т-62 в режимі артилерії не може похвалитися точністю. Ситуацію не рятують і бічні рівні, а також індикатори азимута для допомоги в наведенні артилерії, якими оснащений танк.

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Російські війська використовують старі танки Т-62 як самохідні артилерійські установки на лінії фронту. Цю адаптацію було показано у відеоролику, який демонструє нову роль танків у війні з Україною, що триває. Про це 27 грудня повідомили в Army Recognition.

Оглядачі звернули увагу на відеоролик на російських Telegram-каналах, де танк Т-62М ЗС РФ веде вогонь із закритої позиції, виконуючи роль артилерійської системи. Такого рішення окупанти дійшли на тлі загроз, які чекають на танки в прямому бойовому зіткненні.

"Помітною невдачею у війні в Україні стало недостатнє використання основних бойових танків, здебільшого через появу безпілотних літальних апаратів, що повністю змінили перебіг конфлікту і, ймовірно, майбутніх конфліктів", — зазначають експерти.

Російський танк веде вогонь із закритої позиції. Джерело: скрін відео

Момент пострілу танка Т-62. Джерело: скрін відео

Таким чином російські війська знаходять альтернативне застосування великій кількості танків, які стали неефективними завдяки невеликим, економічним, але високоефективним БПЛА.

Також оглядачі уточнили, що дальність прицільного вогню Т-62 досягає 1000 м, але в так званому режимі САУ дальність збільшується до 6 км. Така можливість була передбачена конструкторами, які включили в обладнання танка бічні рівні та індикатори азимута для допомоги в наведенні артилерії. Однак точність цих імпровізованих артилерійських установок залишає бажати кращого, тому вогонь коригується за допомогою безпілотника.

Не найкраще рішення

На відео видно, що у відремонтованому російському Т-62 відсутнє відповідне обладнання зв'язку. Навідник танка змушений координувати свої дії з оператором безпілотника за допомогою цивільної рації та програми для обміну повідомленнями на смартфоні, пишуть експерти.

Крім того, помітні й інші проблеми — наприклад, стандартний механізм викиду гільз у задній частині башти танка не функціонує, внаслідок чого стріляні гільзи скупчуються на підлозі.

На закінчення експерти припустили, що окупанти вибрали саме Т-62 для таких завдань тому, що танк відносно простий в обслуговуванні та експлуатації. Цей же фактор впливає на швидкість навчання екіпажу, що важливо в умовах триваючого конфлікту.

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В армії РФ показали "танк-мутант" Т-62М із захистом "Релікт" (фото)

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ переводять на старіші Т-62М ще одну велику частину. На початок повномасштабної війни 59-й гвардійський окремий танковий полк був оснащений різними версіями ОБТ Т-72.