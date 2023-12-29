Путіну довелося передислокувати ЧФ після того, як він витратив $2,4 млрд на захист Криму, – ЗМІ

Заплановане створення військово-морської бази уздовж узбережжя Чорного моря в Абхазії займе кілька років, пишуть журналісти.

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Російський флот виявився вразливим у Криму, попри масштабні витрати на зміцнення оборони півострова. Подробиці повідомило агентство Bloomberg.

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Незабаром після анексії в 2014 році міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що до 2020 року Росія інвестує 86 мільярдів рублів (на той час понад 2,4 мільярда доларів) у нові підрозділи ППО та морської піхоти. Ці кошти повинні були направити на створення ефективної системи захисту, але цього не відбулося.

Росія наразі не коментувала місцеперебування свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після атаки по російському штабу. Після цього тижневої атаки у Феодосії флот тепер фактично ховається в Новоросійську. Проте українським військово-морським безпілотникам у серпні також вдалося знищити великий десантний корабель у цій локації.

Очікується, що плани російських окупантів створити військово-морську базу далі на південь уздовж узбережжя Чорного моря в підтримуваному Кремлем сепаратистському регіоні Грузії Абхазія триватимуть кілька років. Абхазія й надалі це міжнародно визнана частиною Грузії, яка протестує проти цього кроку.

Кремль зазнав репутаційних втрат після удару по Феодосії. Атака відбулася за день після того, як очільник РФ Володимир Путін відвідав церемонію підняття прапора трьох нових військових кораблів у Санкт-Петербурзі. Захід відбувся в рамках кораблебудівної програми, яка, за його словами, спрямована на "фундаментальне підвищення військово-морської потужності Росії у всіх стратегічних областях".

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Російський великий десантний корабель "Новочеркасск", який перебував у порту Феодосії, в ніч на 26 грудня був атакований. Судно було навантажене боєприпасами. Зокрема, там були ракети "Калібр" і КАБи.

У Повітряних Силах розповіли, що в момент атаки корабель міг перевозити боєприпаси та іранські дрони-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, 27 грудня у сервісі мікроблогів Х журналіст Крістіан Тріберт опублікував супутниковий знімок корабля ЧФ РФ. Судячи з оприлюдненого фото, від російського судна у Феодосії залишилися лише чорні шматки.