Путину пришлось передислоцировать ЧФ после того, как он потратил $2,4 млрд на защиту Крыма, — СМИ

Запланированное создание военно-морской базы вдоль побережья Черного моря в Абхазии займет несколько лет, пишут журналисты.

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Вскоре после аннексии в 2014 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до 2020 года Россия инвестирует 86 миллиардов рублей (на то время более 2,4 миллиарда долларов) в новые подразделения ПВО и морской пехоты. Эти средства должны были направить на создание эффективной системы защиты, но этого не произошло.

Россия пока не комментировала местонахождение своего Черноморского флота, хотя спутниковые снимки показали, что суда, вероятно, переместились из Севастополя после атаки по российскому штабу. После этой недельной атаки в Феодосии флот теперь фактически прячется в Новороссийске. Однако украинским военно-морским беспилотникам в августе также удалось уничтожить большой десантный корабль в этой локации.

Ожидается, что планы российских оккупантов создать военно-морскую базу дальше на юг вдоль побережья Черного моря в поддерживаемом Кремлем сепаратистском регионе Грузии Абхазия продлятся несколько лет. Абхазия и в дальнейшем это международно признанная часть Грузии, которая протестует против этого шага.

Кремль понес репутационные потери после удара по Феодосии. Атака произошла через день после того, как глава РФ Владимир Путин посетил церемонию поднятия флага трех новых военных кораблей в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоялось в рамках кораблестроительной программы, которая, по его словам, направлена на "фундаментальное повышение военно-морской мощи России во всех стратегических областях".

Удар по ВДК "Новочеркасск"

Российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который находился в порту Феодосии, в ночь на 26 декабря был атакован. Судно было нагружено боеприпасами. В частности, там были ракеты "Калибр" и КАБы.

В Воздушных Силах рассказали, что в момент атаки корабль мог перевозить боеприпасы и иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

Напомним, 27 декабря в сервисе микроблогов Х журналист Кристиан Триберт опубликовал спутниковый снимок корабля ЧФ РФ. Судя по обнародованному фото, от российского судна в Феодосии остались лишь черные куски.