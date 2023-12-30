"Постріл в спину": бойовики Донбасу скаржаться на розформування і влиття в МВС РФ, — військкор

Зі слів російського кореспондента Романова, бойовики не задоволені, що будуть отримувати надто малу зарплату. Вони готові воювати у статусі добровольців, але їх планують ретельно роззброїти.

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Генеральний штаб ЗС РФ прийняв рішення про розформування підрозділу бойовиків "ДНР", які називають себе "оперативно-бойовим тактичним формуванням "Каскад" ("ОБТФ "Каскад"). Проросійські жителі квазіреспубліки не задоволені цим рішенням і заявляють, що їм "стріляють в спину". Про інцидент з бойовиками "Каскаду" та іншими воєнізованими підрозділами "ДНР" розповів російський військкор Володимир Романов у Telegram-каналі.

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Романов написав, що в Міноборони РФ видали розпорядження, яке має бути виконане до 31 грудня 2023 року. Бойовиків, які воюють проти українців у складі "ОБТФ "Каскад", мають "вивести з позицій і розформувати".

На думку військкора, подібні дії — це "подарунок противнику на Новий рік". Також він зауважив, що РФ "знищує те, що не створила".

Військкор Романов повідомив про рішення командування ЗС РФ Фото: Скриншот

У іншому дописі Романов доповнив інформацію. Вказав, що бойовиків насправді переводять не в ЗС РФ, а в структуру МВС Росії. Підрозділ повністю розформовують і відтепер його бійці будуть отримувати 28 тис. руб. Зазначимо, що 28 тис. руб — це 8 400 грн або 214 дол. по курсу станом на 30 грудня.

Крім того, військкор розповів, яка буде доля в інших терористичних формувань "ДНР". Наприклад, бойовики підрозділу "Барс" повинні віддати всю зброю, а командирів позбавляють посад. Ще п'ять батальйонів, якими займається діяч "ДНР" Олександр Ходаковський, у повному складі вливаються в Росгвардію.

Зі слів Романова, рішення Міноборони РФ про розформування підрозділів найманців було прийняте чотири тижні тому: весь цей час його старанно приховували. Тим часом проросійські найманці запевняють, що готові й далі воювати як добровольці. Втім, дану ситуацію росіяни передбачили — видано наказ їх спиняти й роззброювати на усіх блокпостах.

Найманці сумують, що їх виводять з війни, пише військкор. Зауважують, що це відбувається "під Новий рік і вибори президента", і говорять, що це "постріл в спину".

Військкор Романов розповів про ситуацію з бойовиками "ДНР" Фото: Скриншот

Офіційно Міноборони РФ та державні росЗМІ не публікували інформацію про розформування озброєних угрупувань "ДНР" та про їхнє підпорядкування ЗС РФ, МВС РФ та Росгвардії.

Бої на Донбасі — деталі

Зазначимо, проросійські бойовики квазіреспубліки "ДНР" беруть активну участь у бойових діях на південному та східному фронті в Україні. Наприклад, їх помітили під Авдіївкою, коли вони збирались воювати за Авдіївський коксохімічний завод.

Тим часом російське командування посилює тиск на східному відтинку фронту — кидає танкові колони на населені пункти біля Куп'янська. Однак бійці ЗСУ відбили атаку і показали кадри знищення російської бронетехніки.

Інший напрямок атаки ворога — Авдіївка. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Сили оборони продовжують тримати північний та південний фланги навколо цього населеного пункту. Зокрема, відбили атаки ворога у районі села Степового.

Нагадуємо, в ніч на 29 грудня ЗС РФ здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Україну: загинуло щонайменше 30 українців, є руйнування у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Харкові, Запоріжжі. Україна скликала надзвичайне засідання ООН у зв'язку з ударом Росії. Під час засідання США критикували Москву за брехню і підступність.