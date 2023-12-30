"Выстрел в спину": боевики Донбасса жалуются на расформирование и вливание в МВД РФ, — военкор

По словам российского корреспондента Романова, боевики недовольны, что будут получать слишком малую зарплату. Они готовы воевать в статусе добровольцев, но их планируют тщательно разоружить.

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Генеральный штаб ВС РФ принял решение о расформировании подразделения боевиков "ДНР", которые называют себя "оперативно-боевым тактическим формированием "Каскад" ("ОБТФ "Каскад"). Пророссийские жители квазиреспублики недовольны этим решением и заявляют, что им "стреляют в спину". Об инциденте с боевиками "Каскада" и другими военизированными подразделениями "ДНР" рассказал российский военкор Владимир Романов в Telegram-канале.

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Романов написал, что в Минобороны РФ издали распоряжение, которое должно быть выполнено до 31 декабря 2023 года. Боевиков, которые воюют против украинцев в составе "ОБТФ "Каскад", должны "вывести с позиций и расформировать".

По мнению военкора, подобные действия — это "подарок противнику на Новый год". Также он отметил, что РФ "уничтожает то, что не создала".

Военкор Романов сообщил о решении командования ВС РФ Фото: Скриншот

В другой заметке Романов дополнил информацию. Указал, что боевиков на самом деле переводят не в ВС РФ, а в структуру МВД России. Подразделение полностью расформировывают и отныне его бойцы будут получать 28 тыс. руб. Отметим, что 28 тыс. руб — это 8 400 грн или 214 долл. по курсу по состоянию на 30 декабря.

Кроме того, военкор рассказал, какая будет судьба у других террористических формирований "ДНР". Например, боевики подразделения "Барс" должны отдать все оружие, а командиров лишают должностей. Еще пять батальонов, которыми занимается деятель "ДНР" Александр Ходаковский, в полном составе вливаются в Росгвардию.

По словам Романова, решение Минобороны РФ о расформировании подразделений наемников было принято четыре недели назад: все это время его старательно скрывали. Между тем пророссийские наемники уверяют, что готовы и дальше воевать как добровольцы. Впрочем, данную ситуацию россияне предусмотрели — издан приказ их останавливать и разоружать на всех блокпостах.

Наемники грустят, что их выводят с войны, пишет военкор. Замечают, что это происходит "под Новый год и выборы президента", и говорят, что это "выстрел в спину".

Военкор Романов рассказал о ситуации с боевиками "ДНР" Фото: Скриншот

Официально Минобороны РФ и государственные росСМИ не публиковали информацию о расформировании вооруженных группировок "ДНР" и об их подчинении ВС РФ, МВД РФ и Росгвардии.

Бои на Донбассе — детали

Отметим, пророссийские боевики квазиреспублики "ДНР" принимают активное участие в боевых действиях на южном и восточном фронте в Украине. Например, их заметили под Авдеевкой, когда они собирались воевать за Авдеевский коксохимический завод.

Тем временем российское командование усиливает давление на восточном отрезке фронта — бросает танковые колонны на населенные пункты возле Купянска. Однако бойцы ВСУ отбили атаку и показали кадры уничтожения российской бронетехники.

Другое направление атаки врага — Авдеевка. Аналитики Института изучения войны отметили, что Силы обороны продолжают держать северный и южный фланги вокруг этого населенного пункта. В частности, отбили атаки врага в районе села Степного.

Напоминаем, в ночь на 29 декабря ВС РФ осуществили массированную ракетно-дронную атаку на Украину: погибли по меньшей мере 30 украинцев, есть разрушения в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове, Запорожье. Украина созвала чрезвычайное заседание ООН в связи с ударом России. Во время заседания США критиковали Москву за ложь и коварство.