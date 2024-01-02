Допоміг узяти в полон танкістів РФ: під Кліщіївкою загинув друг аналітиків DeepState

У моніторинговій спільноті розповіли, що Олександр загинув 22 грудня, а 23 числа йому прийшов подарунок на Різдво, який він уже ніколи не зможе забрати.

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На фронті загинув друг групи DeepState Олександр Шевченко. Він служив у 80-й ОДШБр. Про це повідомили аналітики 2 січня 2024 року в Telegram.

Повідомляється, що Олександр загинув біля Кліщіївки 22 грудня.

"23 грудня йому прийшов від нас Різдвяний подарунок, який він так і ніколи більше не забере. У нашій пам'яті він залишається людиною з гарним настроєм і цікавими фронтовими історіями", — зазначили в DeepState.

Також аналітики заявили, що в червні 2023 року Олександр попросив їх не показувати звільнення посадок біля Кліщіївки. Уже за два дні на ці позиції прийшли російські танкісти, бо не знали про втрату. Українські військові взяли їх у полон.

"Вічна слава Герою Олександру і всім, хто віддав своє життя в боротьбі з окупантом!" — написали експерти.

Загинув Олександр Шевченко Фото: DeepState

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Києву загинула професорка "Києво-Могилянської Академії" Людмила Шевцова. 2 лютого жінці мало виповнитися 85 років. Людмила Шев'єва була доктором біологічних наук, професоркою, завідувачкою відділу Інституту гідробіології НАН України та викладачкою університету "Києво-Могилянська Академія".

Крім того, 29 грудня у Львові внаслідок ракетної атаки ЗС РФ загинув відомий баскетболіст. Так, Віктор Кобзистий був тренером і майстром спорту з баскетболу. Йому було 44 роки.