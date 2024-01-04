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Акторку Гатун, яка зіграла українку "сі Скадовська", внесли у базу "Миротворець" (фото, відео)

Ірина Гатун, Гатун, Сіскадовська, жарт про Скадовськ, переселенка зі Скадовська
Фото: Скрін відео | Ірину Гатун та Юрія Великого внесли на "Миротворець"

Артистка "Кварталу 95" потрапила у скандал через номер, в якому висміювалась переселенка з захопленого РФ міста на Херсонщині. Як з’ясувалось, сама вона також побувала в окупації, але з власного бажання — їздила в Крим після 2014 року.

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Українську артистку, акторку театру "Чорний квадрат" та резидентку студії "Квартал 95" Ірину Гатун внесли на "Миротворець". Про це відомо з сайту центру.

Гатун "звинувачують" в:

  • участі в актах гуманітарної агресії проти України;
  • участі в спробах легалізації окупації Криму;
  • публічній нарузі над українцями, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
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Профіль Ірини Гатун на сайті "Миротворець"
Фото: Скриншот

У базу додали скриншоти, які доводять перелічені вище факти. Зокрема, один з них свідчить про те, що 31 березня 2014 року (вже після окупації Криму) у Сімферополі відбувся захід "95 кварталу".

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Скриншот з сайту "Миротворець"
Фото: Миротворец

Окрім того, протягом кількох років після окупації Криму акторка публікувала фото з півострова. З підписів фото можна зробити висновок, що вона не приховувала, де вони були зроблені.

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Фото: Миротворец
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Фото: Миротворец
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Фото: Миротворец
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Фото: Миротворец
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Фото: Миротворец
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Фото: Миротворец

Також у "Миротворці" прикріпили скриншоти новин про скандал через номер у новорічну ніч з висміюванням дівчини "сі Скадовська", яка з помилками розмовляє українською, та реакції актора Юрія Великого на обурення українців.

Сам Юрій Великий також був доданий на сайт "Миротворець".

Його появу у базі аргументували:

  • участю в актах гуманітарної агресії проти України;
  • публічною наругою над громадянами, які перебувають на ТОТ.
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Профіль Юрія Великого на сайті "Миротворець"
Фото: Скриншот

У "Миротворці" також прикріпили скриншоти новини про вибачення після скандального номера. Окрім того, актора розкритикували за пародіювання українських політиків.

Скандал через героїню "сі Скадовська": хронологія подій

У новорічну ніч "Квартал 95" показав номер, в якому російськомовна дівчина, яку зіграла Гатун, переїжджає з міста Скадовськ на Закарпаття. За сюжетом вона намагається перейти на українську, але робить багато помилок. Гумор побудований на каламбурах, які виходять через поєднання російських та українських слів. Одним з таких каламбурів була фраза, що дівчина "сі Скадовська".

На номер звернув увагу мер самого Скадовська у Херсонській області Олександр Яковлєв. Він підкреслив, що місто досі перебуває під окупацією ЗС РФ, і замість жартів його мешканці потребують підтримки.

Після скандалу телеканал "1+1" перепросив у українців за номер про Скадовськ та пообіцяв видалити його з програми. Пресслужба зазначила, що у творчої команди не було цілі образити почуття глядачів.

Зірка номеру Ірина Гатун, яка і зіграла переселенку, також попросила вибачення у тих, "кого це справді образило". Вона пояснила, що ідея номера була в підтримці українців, які попри помилки переходять на державну мову. Своє відео вона завершила нецензурним зверненням до тих, хто нібито за гроші "спеціально підіймає хейт".

Юрій Великий, який також зіграв у скандальному номері, теж перепросив. Проте його звернення викликало нову хвилю обурення. Актор пояснив, що вибір міста був аргументований лише тим, що з його назви вийшов бажаний каламбур. Він підкреслив, що автори мали на меті показати "нормальність" помилок.

Нагадаємо, нардепка та представниця оборонного комітету ВР Мар’яна Безугла обурила українців новою пропозицією щодо мобілізації.