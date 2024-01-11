"Це ти чи не ти": Путін поскаржився, що старі друзі його не впізнають (відео)

Під час поїздки на Чукотку російський президент визнав, що однокурсники іноді його не впізнають. За його словами, людина може й сама не розуміти, як вона діятиме за певного рівня відповідальності.

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На тлі чуток про двійників російського президента Володимир Путін поскаржився на те, що навіть старі друзі більше не можуть зрозуміти, чи він це насправді. 71-річний голова Кремля поспілкувався з росіянами в школі міста Анадир у віддаленому Чукотському регіоні. Про це повідомляє "Дождь".

"Я рідко, але зустрічаюся зі своїми однокласниками, однокурсниками, і вони часто дивляться на мене й кажуть: "Це ти чи не ти", — сказав Путін, додавши, що людина може й сама не розуміти, як вона поводитиметься за певного рівня відповідальності.

На виборах у РФ буде двійник Путіна з Білорусі

Напередодні в ефірі на YouTube-каналі Дмитра Гордона колишній професор російського МДІМВ Валерій Соловей знову підігрів чутки про те, що Путін помер, а російські силовики замінили його двійниками.

"Дмитре Іллічу, він у холодильнику. Його перемістили в грудні в новий холодильник. Із побутового у власне холодильник, призначений для зберігання тіл. Це єдина зміна, що стосується його посмертя, більше жодних змін не було <…> Ні на третій, ні на дев'ятий, ні на сороковий день він не воскрес. І шансів у нього на це немає", — заявив Соловей.

За його словами, поточне російське керівництво вирішує, як бути з мертвим Путіним, багато що залежить від поведінки двійника. За твердженнями Солов'я, роль російського президента виконує Євген Васильович, виходець із Білорусі, тесляр 4-го розряду, який служив у морській піхоті.

"У списках живих він не значиться, він загинув. Я не пам'ятаю, скільки років він уже виступає на цій посаді, понад 3-4 роки", — сказав він.

Політолог Соловей — про Володимира Путіна

Валерій Соловей також сказав, що новорічне звернення російського президента теж записувалося за участю Євгена Васильовича, і було воно незвично коротким. Він пояснив, що російське керівництво вирішило відправити двійника Путіна на майбутні вибори, а потім посаду голови уряду має обійняти син Миколи Патрушева — Дмитро.

"Путін" же, не чекаючи на кінець року, оголосить про свою відставку", — Соловей пояснив, що така домовленість була досягнута наприкінці листопада.

Нагадаємо, що в Білорусі не знайшли так званого двійника Путіна, про якого заявляє політолог Соловей.

Також повідомлялося, що наприкінці 2023 року з'явилися дані про те, що Євген Пригожин живий і здоровий та може ховатися на одному з венесуельських островів.