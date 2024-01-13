За однієї умови: Україна може повернути собі ініціативу у війні з РФ у 2025 році, — NYT

На думку військового експерта Майкла Кофмана, українці втомилися, у них не вистачає боєприпасів, а у росіян є чисельна перевага.

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Україна потребує достатньої західної допомоги з метою повернути собі свої переваги на фронті. Про це в New York Times пише військовий експерт, старший науковий співробітник програми Росії та Євразії Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Кофман називає одну з основних проблем українських Сил оборони — кадрову. І розповідає, що поріділі лави українських бійців поповнюються за рахунок мобілізованих, старших за середній вік, або погано навчених призовників.

Другою проблемою NYT називає брак боєприпасів, та й багато вже поставлених снарядів, зокрема касетні снаряди зі США, втратили свою актуальність, оскільки російські війська змінили тактику штурмових операцій і поглибили фортифікаційні споруди.

"Однак, на відміну від минулорічного літа, у західних столицях більше немає гарячкової боротьби за озброєння і переоснащення українських військ", — додає експерт NYT.

Кофман розцінює перспективи української армії досить похмуро — західна допомога не гарантується на рівні 2023 року, літній наступ пройшов невдало, російські війська йдуть у наступ, особливо на східній ділянці фронту.

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"У Кремля всього більше: більше людей, боєприпасів і техніки. І вони не зупиняються, попри зростаючу кількість поранених і загиблих", — наводить експерт слова українських військових.

При цьому він зауважує, що подібна перевага Росії не є вирішальною, але й війну не можна назвати безвихідною.

Кофман констатує, що жодна зі сторін не відзначилася тактикою, яка привела б до прориву на полі бою.

"Натомість це був смертельний танець невеликих технологічних досягнень з обох боків, які ще не переломили ситуацію, внаслідок чого конфлікт виглядає як модернізована версія Західного фронту Першої світової війни: чиста маса проти маси", — підсумовує військовий експерт.

Він робить висновок, що залежно від того, що відбуватиметься на полі бою 2024 року, особливо за підтримки України Заходом, найімовірніше, матимуть місце один або два сценарії: Україна може повернути собі перевагу до 2025 року або почати програвати війну без достатньої допомоги.

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