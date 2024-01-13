При одном условии: Украина может вернуть себе инициативу в войне с РФ в 2025 году, — NYT

По мнению военного эксперта Майкла Кофмана, украинцы устали, у них не хватает боеприпасов, а у россиян есть численное превосходство.

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Украина нуждается в достаточной западной помощи с целью вернуть себе свои преимущества на фронте. Об этом в New York Times пишет военный эксперт, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Кофман называет одну из основных проблем украинских Сил обороны — кадровую. И рассказывает, что поредевшие ряды украинских бойцов пополняются за счет мобилизованных старше среднего возраста либо плохо обученных призывников.

Второй проблемой NYT называет нехватку боеприпасов, да и многие уже поставленные снаряды, в частности кассетные снаряды из США, утратили свою актуальность, поскольку российские войска сменили тактику штурмовых операций и углубили фортификационные сооружения.

"Однако, в отличие от прошлогоднего лета, в западных столицах больше нет лихорадочной борьбы за вооружение и переоснащение украинских войск", — добавляет эксперт NYT.

Кофман расценивает перспективы украинской армии достаточно мрачно — западная помощь не гарантируется на уровне 2023 года, летнее наступление прошло неудачно, российские войска идут в наступление, особенно на восточном участке фронта.

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"У Кремля всего больше: больше людей, боеприпасов и техники. И они не останавливаются, несмотря на растущее число раненых и погибших", — приводит эксперт слова украинских военных.

При этом он замечает, что подобное преимущество России не является решающим, но и войну нельзя назвать тупиковой.

Кофман констатирует, что ни одна из сторон не отличилась тактикой, которая привела бы к прорыву на поле боя.

"Вместо этого это был смертельный танец небольших технологических достижений с обеих сторон, которые еще не переломили ситуацию, в результате чего конфликт выглядит как модернизированная версия Западного фронта Первой мировой войны: чистая масса против массы", — подытоживает военный эксперт.

Он делает вывод, что в зависимости от того, что будет происходить на поле боя в 2024 году, особенно при поддержке Украины Западом, скорее всего, будут иметь место один или два сценария: Украина может вернуть себе преимущество к 2025 году или начать проигрывать войну без достаточной помощи.

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