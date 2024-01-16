Від початку вторгнення: кількість твітів українською мовою збільшилася на 87%, — учені

Учені проаналізували кілька десятків тисяч повідомлень від українців у соціальній мережі X і дійшли висновку, що користувачі стали частіше використовувати державну мову.

Related video

Через повномасштабну війну кількість повідомлень українською мовою в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) збільшилася на 87%. Про це йдеться в дослідженні вчених із Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені, Мюнхенського технічного університету й Університету Бата у Великій Британії, результати якого були опубліковані в журналі Сommunications Psychology.

Важливо

У Києві оштрафували таксиста, який відмовився обслуговувати українською, — омбудсмен

Відбувався перехід користувачів соціальної мережі в кілька етапів, і наймасштабніший із них трапився на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році. Дослідники проаналізували майже 4,5 мільйона твітів від 63 тисяч користувачів, і для вивчення було обрано публікації з 9 січня 2020 по 12 жовтня 2022 року.

Спочатку за допомогою штучного інтелекту було відокремлено лише ті повідомлення, у яких була геоінформація. Це дало змогу зберегти лише ті, які були опубліковані з території України.

Також було видалено дублікати від спам-ботів і користувачів, які публікували понад 100 повідомлень за добу. В результаті залишилося 2,8 мільйона твітів від майже 42 тисяч користувачів Х.

За даними науковців, кількість повідомлень українською мовою з лютого 2022 року збільшилася на 87%. Це свідчить про те, що користувачі зробили свідомий вибір на користь державної мови, щоб їх ідентифікували та визначали як українців.

До слова, попередній етап переходу на українську фіксувався після Євромайдану та на початку російської агресії 2014 року.

"Мови можуть бути причиною конфлікту, і вони часто включені у визначення культурної та етнічної ідентичності і є підґрунтям для будівництва нації та політичних змін. Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності й основою для побудови нації. Очевидно, війна змушує людей більше відмовлятися від російської мови", — зазначили дослідники.

Нагадаємо, 22 листопада мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що не існує такого поняття як "російськомовний громадянин України". За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення інтерес до української мови та перехід на державну є рекордним за всі роки незалежності.