Розслідування зупинили: ракету, що впала в польському Пшеводові, випустила Україна, — ЗМІ

За словами журналістів, розслідування польських фахівців було зупинено через нібито відсутність будь-якої співпраці з боку Києва.

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Польська прокуратура зупинила розслідування падіння ракети в Пшеводові, дійшовши висновку, що снаряд був випущений Україною. Про це повідомляє RMF 24.

За словами журналістів, висновок було зроблено на основі наявних доказів. Однак остаточно визначити всі обставини події неможливо.

У прокуратурі Польщі заявили, що таке рішення ухвалили через відсутність будь-якої співпраці з боку України. Ще кілька місяців тому прокурори надіслали українській владі свої висновки і зажадали інформацію, яка дала б змогу визначити, хто випустив ракету, що впала.

Падіння ракети в Польщі: що відомо

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року під час масованих ракетних ударів по Україні в місті Пшеводов Люблінського воєводства Польщі впала ракета. Унаслідок події загинуло двоє людей -- 60-річний Богуслав Вос і 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть і загинули разом.

Потім, уже 17 листопада на місце падіння ракет прибули українські фахівці, щоб узяти участь у незалежному розслідуванні. Сторони домовилися відкрито взаємодіяти під час розслідування причин трагедії.

25 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Києву так і не надали доказів, що ракета, яка впала в Польщі, була українською. Міністр заявив, що у ЗСУ є інформація, що ракета, яка вбила двох людей у Пшеводові, не була випущена українською ППО. Дипломат упевнений, що інцидент не вплине на відносини України із західними партнерами.

Уже у вересні 2023 року польські ЗМІ повідомили, що польські слідчі дійшли висновку, що ракета була українською. Лукаш Лапчинський, прессекретар Національної прокуратури, підтвердив, що вони отримали висновок експертів, однак через його секретність не розкривають його змісту. За даними польських журналістів, Україна нібито не співпрацювала зі слідством і не надала матеріалів справи зі свого боку.