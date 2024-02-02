Повісили прапор РФ: окупанти знущаються з могил батьків бійця ЗСУ (фото)

За словами українського захисника, окупанти розшукали могили його близьких на окупованих територіях та встановили на них вінки із триколором.

Related video

Російські загарбники в окупованій Луганській області знущаються з могил батьків військовослужбовця Збройних сил України з позивним "Східний". Про це військовий розповів в Telegram-каналі 2 лютого.

"Східний" опублікував скріншоти повідомлень, які йому надіслали окупанти. У них йдеться, що український захисник нібито не може виділити грошей на те, щоб упорядкувати могили батьків. Автори повідомлень також надіслали фото з цвинтаря, на яких можна побачити прапор РФ та вінки із триколором.

Військовий опублікував повідомлення окупантів Фото: Telegram

Військовий опублікував повідомлення окупантів Фото: Telegram

"Не полінувавшись, знайшли поховання моєї рідні та притягли туди вінки в триколор і свою трисмугову ганчірку, надіславши фотографії мені в лічку. Що тут можна сказати? Гідний вчинок. Коли нічого не можуть зробити з живими — йдуть до мертвих", — прокоментував вчинок окупантів військовий.

Важливо

Росіянина, який поскаржився на знущання, змусили сказати, що це робили ЗСУ: подробиці (фото)

За словами "Східного", він не збирається відправляти кошти на окуповані території та підставляти людей.

"А дорікнути тим, що я не можу доглянути за могилами батьків в окупованому місті, куди мені шлях закритий, а близьких більше немає — самим не смішно?", — додав український захисник.

Окупанти встановили триколор на могилах батьків бійця ЗСУ Фото: Telegram

Як зазначає InformNapalm, до того, як вступити до лав ЗСУ "Східний" 8 років жив в окупації в місті Кадіївка Луганської області, де організував підпільну боротьбу проти російських окупантів, збирав і передавав дані про місця дислокації росіян і передавав їх ЗСУ. Виїхати він не міг, бо доглядав хворих батьків.

Після смерті батьків, незадовго до початку повномасштабної війни, він залишив Кадіївку та приєднався до Сил оборони України.

"Підтримуємо друга "Східного" і знаємо, що коли його місто буде деокуповане, воно особисто зможе підняти прапор України над Кадіївкою та відвідати місце поховання його батьків, які б пишалися, як пишаються ним тисячі людей і в Україні, і за її межами", — Зазначили автори публікації.

Нагадаємо, 5 грудня СБУ повідомила про викриття російських військових, які ґвалтували жінок і катували військовополонених. Українська спецслужба перехопила телефонну розмову окупанта, в якій той розповів про звірства інших військових.

Раніше, 27 жовтня, пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили, що правоохоронці ідентифікували російського військового, який підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни. За даними слідства, у селі Першотравневе Куп'янського району підозрюваний катував українця за відмову продати свою дочку.