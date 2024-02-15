"Ми повинні пристосуватися": Фіцо назвав "абсолютно нереальним" відхід РФ із Криму та Донбасу

Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що військового вирішення конфлікту в Україні не існує.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія ніколи не залишить Донбас і Крим, а всі ідеї щодо цього — абсолютно нереальні. Про це він повідомив в інтерв'ю новинному порталу hlavnespravy.sk.

"Якщо хтось думає, що єдине рішення полягає в тому, що росіяни повернуться на кордон, де вони перебували, і підуть із Криму, то це абсолютно нереально. Ми повинні пристосуватися до нової реальності, яка склалася зараз. Наївно вважати, що росіяни підуть із Донбасу і Луганська, наївно думати, що росіяни підуть із Криму", — сказав Фіцо.

Словацький прем'єр висловив упевненість у тому, що військового вирішення війни в Україні не існує.

"Дуже хочу, щоб ця війна закінчилася. В іншому випадку, ми станемо свідками великої кількості жертв з обох сторін. Не можу уявити, який вигляд матиме мир між Росією та Україною, але він прийде, і цей мир буде болючим", — сказав прем'єр.

Зазначимо, Фіцо став прем'єр-міністром Словаччини восени 2023 року. Політик вчетверте повернувся на посаду, хоча у ЗМІ розповідають про результати журналістських розслідувань, які пов'язують його з кримінальними злочинами. Після приходу до влади політик заявляв, що бажає мирних угод України та Росії, водночас ішлося про те, щоб захоплені території залишаться в окупації.

22 січня представник МЗС України Олег Ніколенко відреагував на останню заяву Фіцо про мирні переговори: заявив, що неможливі компроміси в питаннях територіальної цілісності.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро Європейським Союзом за програмою Ukraine Facility. Також Фіцо заявив, що підтримує євроінтеграційні прагнення України.