Зробила з ферми склад боєприпасів: на що РФ перетворює свої прикордонні регіони, — ISW

За словами аналітиків, РФ хоче зміцнити свої логістичні лінії до 2025 року, щоб краще протистояти ЗСУ. Росіяни почали зберігати ракети С-300 на покинутій фермі у Воронезькій області.

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Російські війська зберігають ракети і боєприпаси на покинутих об'єктах поруч із кордоном України, а також на окупованих територіях. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 23 лютого йдеться, що РФ хоче скоротити і зміцнити свої логістичні лінії. Наприклад, росіяни почали зберігати ракети С-300, артилерійські снаряди і, можливо, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на занедбаній фермі у Воронезькій області. Вони перетворили ферму на склад зброї ще в липні минулого року.

Повідомляється, ця ферма розташована приблизно за 50 кілометрів від російсько-українського кордону і, ймовірно, слугує центром постачання підрозділів ППО РФ, які діють у цьому районі.

У звіті йдеться про те, що з 2022 року російські війська активно перепрофілюють об'єкти поблизу кордону і на окупованих територіях, щоб створити більш надійні та децентралізовані логістичні лінії. Росіяни вважають, що це допоможе їм протистояти великим наступальним операціям ЗСУ у 2025 році.

У ISW зазначили, що Сили оборони України раніше використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по російських складах боєприпасів на окупованих територіях. Це допомогло створити сприятливі умови для контрнаступу в Харківській області та змусило російські війська відійти з правого берега Херсонської області.

За словами аналітиків, такі удари змусили росіян розташувати свої логістичні засоби далі від лінії фронту на шкоду передовим силам.

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