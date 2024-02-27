Тримали Авдіївку 2 роки: 110-та механізована бригада відійшла на відновлення

Бійці заявили, що виходять на відновлення з високо піднятою головою, а на заміну новим підрозділам воїни побажали витримки та найефективнішої боротьби з окупантами.

Related video

Військовослужбовців 110-ї окремої механізованої бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка командування відправляє на ротацію. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбук.

"Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, які нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків", — йдеться в повідомленні.

Бійці бригади подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

"Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди. Ваша допомога — безцінна. В єдності ми непереможні. "Імперія" має розпастися", — написали бійці.

110 бригада сформувалась на самому початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з кінця березня 2022 року, бійці підрозділу тримали Авдіївський напрямок.

110 бригада в Авдіївці

Російські окупанти обіцяли евакуювати поранених бійців 110-ї бригади з укріпрайону "Зеніт", однак зрештою розстріляли.

13 лютого речник 110-ї ОМБр Іван Секач повідомив, що уперше за два роки роботи деякі підрозділи бригади були відведені від передової для відпочинку та ротації.

Вихід особового складу 110-ї бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією, артилерією, FPV-дронами, атаками на евакуаційні автомобілі та обстрілом евакуаційних шляхів, ідеться в публікації. Кількох тяжкопоранених і загиблих військових евакуювати не вдалося.

29 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці Донецької області.

26 лютого 2023 року бійці 110-ї бригади збили Су-25 ЗС РФ, який 25 лютого, атакував будівлю заводоуправління Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині. ЗСУ вдалося захопити в полон російського пілота.