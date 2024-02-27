Держали Авдеевку 2 года: 110-я механизированная бригада отошла на восстановление

Бойцы заявили, что выходят на восстановление с высоко поднятой головой, а на замену новым подразделениям воины пожелали выдержки и эффективной борьбы с оккупантами.

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Военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко командование отправляет на ротацию. Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбук.

"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, которые нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", — говорится в сообщении.

Бойцы бригады поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.

"Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды. Ваша помощь — бесценна. В единстве мы непобедимы. "Империя" должна распасться", — написали бойцы.

110 бригада сформировалась в самом начале полномасштабного вторжения. Начиная с конца марта 2022 года, бойцы подразделения держали Авдеевское направление.

110 бригада в Авдеевке

Российские оккупанты обещали эвакуировать раненых бойцов 110-й бригады из укрепрайона "Зенит", однако в итоге расстреляли.

13 февраля спикер 110-й ОМБр Иван Секач сообщил, что впервые за два года работы некоторые подразделения бригады были отведены от передовой для отдыха и ротации.

Выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки проходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией, артиллерией, FPV-дронами, атаками на эвакуационные автомобили и обстрелом эвакуационных путей, говорится в публикации. Нескольких тяжелораненых и погибших военных эвакуировать не удалось.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Авдеевке Донецкой области.

26 февраля 2023 года бойцы 110-й бригады сбили Су-25 ВС РФ, который 25 февраля, атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области. ВСУ удалось захватить в плен российского пилота.