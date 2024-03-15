Удар по Одесі "Іскандером": зросла кількість жертв, загинули поліцейські, — ОВА (відео)

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих є поліцейські. Одеські рятувальники оприлюднили відео з місця влучання російської ракети.

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У лікарні померли нові жертви російського удару по Одесі 15 березня. Кількість загиблих зросла до 16 осіб. Крім того, уточнили кількість постраждалих, які отримали поранення різного ступеня важкості — їх близько 70 осіб. Про наслідки обстрілу ЗС РФ голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів у Telegram-каналі.

Кіпер повідомив, що з 14 до 16 год. померло ще двоє українців, які потрапили під удар ракети "Іскандер" ЗС РФ. Станом на 16:16 (час публікації) загинуло 16 осіб. У лікарні надають допомогу 55 пораненим. Одесити та гості міста масово рушили на пункти приймання крові — близько 200 людей вже здали кров, ще сотні чекають в черзі.

Обстріл Одеси - Олег Кіпер про кількість жертв 15 березня Фото: Скриншот

Очільник Національної поліції Ігор Клименко уточнив дані щодо поранених. Зі слів посадовця, 73 українців отримали поранення. Серед загиблих є працівники поліції: Клименко висловив співчуття родинам. Скільки саме загинуло поліцейських, він не вказав.

Обстріл Одеси - Ігор Клименко про кількість жертв 15 березня Фото: Скриншот

Тим часом на сторінці Facebook ДСНС Одеської області опублікували кадри роботи на місці прильоту балістичної ракети ЗС РФ. У дописі вказано, що постраждало дев'ять рятувальників: один загинув, восьмеро отримали поранення.

Обстріл Одеси — деталі подій 15 березня

Зазначимо, російська армія завдала удар по Одесі близько 11 год. 15 березня. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив балістичну ракету з Криму у напрямку обласного центру Одещини. Як повідомили місцеві Telegram-канали, міг статись приліт по житловому будинку. У перших дописах про кількість постраждалих говорили про 35 поранених.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що від російського обстрілу загинуло 16 осіб, до 40 отримали поранення. Також посадовець додав, до ЗС РФ вдарили двічі: друга ракета прилетіла саме тоді, коли на місці першого вибуху працювали рятувальники. Тоді ж стало відомо, що серед загиблих — фельдшер та рятувальник, а також два експосадовця.

О 14 год. назвали імена загиблих експосадовців — це ексзаступник мера Одеси Сергій Тетюхін та ексзаступник начальника ГУ Нацполіції Одеської області Олександр Гостищев.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що означає удар "Іскандера" по Одесі. З його слів, це означає відсутність ЗРК, здатних збивати балістику, всупереч тому, що стратегічноважливий регіон не вперше страждає від таких ударів.

Попередня повітряна атака ЗС РФ на Одесу сталась 13 березня, раніше повідомляв Фокус. Росіяни запустили авіаційну ракету Х-59, з якою впорались сили ППО.

2 березня стався удар дронів-камікадзе Shahed-136 — тоді загинуло 12 осіб, з них п'ятеро дітей.

Нагадуємо, Сили оборони півдня підтвердили, що по Одесі вдарили саме ракетою "Іскандер". У офісі президента Зеленського пояснили, що повітряна атака — це "привіт" від Володимира Путіна.