Удар по Одессе "Искандером": возросло количество жертв, погибли полицейские, — ОВА (видео)

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что среди погибших есть полицейские. Одесские спасатели обнародовали видео с места попадания российской ракеты.

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В больнице умерли новые жертвы российского удара по Одессе 15 марта. Количество погибших возросло до 16 человек. Кроме того, уточнили количество пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести — их около 70 человек. О последствиях обстрела ВС РФ глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал в Telegram-канале.

Кипер сообщил, что с 14 до 16 ч. умерло еще двое украинцев, попавших под удар ракеты "Искандер" ВС РФ. По состоянию на 16:16 (время публикации) погибло 16 человек. В больнице оказывают помощь 55 раненым. Одесситы и гости города массово двинулись на пункты приема крови — около 200 человек уже сдали кровь, еще сотни ждут в очереди.

Обстрел Одессы — Олег Кипер о количестве жертв 15 марта Фото: Скриншот

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уточнил данные по раненым. По словам чиновника, 73 украинца получили ранения. Среди погибших есть работники полиции: Клименко выразил соболезнования семьям. Сколько именно погибло полицейских, он не указал.

Обстрел Одессы — Игорь Клименко о количестве жертв 15 марта Фото: Скриншот

Между тем на странице Facebook ГСЧС Одесской области опубликовали кадры работы на месте прилета баллистической ракеты ВС РФ. В заметке указано, что пострадали девять спасателей: один погиб, восемь получили ранения.

Обстрел Одессы — детали событий 15 марта

Отметим, российская армия нанесла удар по Одессе около 11 час. 15 марта. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил баллистическую ракету из Крыма в направлении областного центра. Как сообщили местные Telegram-каналы, мог произойти прилет по жилому дому. В первых сообщениях о количестве пострадавших говорили о 35 раненых.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что от российского обстрела погибли 16 человек, до 40 получили ранения. Также чиновник добавил, по ВС РФ ударили дважды: вторая ракета прилетела именно тогда, когда на месте первого взрыва работали спасатели. Тогда же стало известно, что среди погибших — фельдшер и спасатель, а также два экс-чиновника.

В 14 ч. назвали имена погибших экс-чиновников — это экс-заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин и экс-заместитель начальника ГУ Нацполиции Одесской области Александр Гостищев.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что означает удар "Искандера" по Одессе. По его словам, это означает отсутствие ЗРК, способных сбивать баллистику, вопреки тому, что стратегически важный регион не впервые страдает от таких ударов.

Предыдущая воздушная атака ВС РФ на Одессу произошла 13 марта, ранее сообщал Фокус. Россияне запустили авиационную ракету Х-59, с которой справились силы ПВО.

2 марта произошел удар дронов-камикадзе Shahed-136 — тогда погибло 12 человек, из них пятеро детей.

Напоминаем, Силы обороны юга подтвердили, что по Одессе ударили именно ракетой "Искандер". В офисе президента Зеленского объяснили, что воздушная атака — это "привет" от Владимира Путина.