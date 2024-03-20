Машина для спецназу: в Ізраїлі розробили новий тактичний всюдихід PATROL-X (фото)

Розробники прозвали автомобіль "джипом XXI століття" за здатність до швидкого розгортання сил спеціальних операцій під час критично важливих місій.

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Ізраїльська компанія REGO Automotive розробила новий тактичний всюдихід під назвою PATROL-X. Ця мобільна машина покликана задовольнити зростаючі потреби сил спеціальних операцій і ринку любителів позашляхових перегонів і автоспорту, що розвивається. Про це 20 березня повідомили в Defence Blog.

Оглядачі пишуть, що при розробці PATROL-X використані передові технології проєктування позашляховиків ралійного класу, які забезпечують оптимальну продуктивність у різній місцевості. Завдяки легкій, але міцній конструкції і посиленому трубчастому шасі автомобіль забезпечує підвищену маневреність без шкоди для безпеки, що дуже важливо як для військових, так і для цивільних користувачів.

Характерною особливістю PATROL-X є малопомітність, яка зумовлена малошумною гібридною платформою з низькою тепловою сигнатурою. Ця передова технологія дає змогу операторам переміщатися непоміченими, що дуже важливо для проведення секретних операцій або ухилення від виявлення противником під час критично важливих місій.

Тактичний всюдихід PATROL X

Маневреність і швидкість машини роблять її грізним супротивником на полі бою, зазначають розробники, назвавши PATROL-X "джипом XXI століття". А здатність до швидкого розгортання дасть змогу військам випереджати противника під час перших атак, забезпечуючи тактичну перевагу за рахунок швидкої мобілізації сил.

Автори публікації зазначили, що центр досліджень і розробок компанії Rego Automotive розташований у кібуці Маханаїм, у Північному окрузі Ізраїлю. У цій же місцевості Армія оборони Ізраїлю іноді проводить польові навчання. Тож така близькість до військового полігону дає змогу команді Rego Automotive оперативно доопрацьовувати конструкції свого всюдихода, з огляду на відгуки та покращуючи характеристики відповідно до мінливих потреб військових і цивільних користувачів.

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