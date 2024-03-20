Машина для спецназу: в Ізраїлі розробили новий тактичний всюдихід PATROL-X (фото)
Розробники прозвали автомобіль "джипом XXI століття" за здатність до швидкого розгортання сил спеціальних операцій під час критично важливих місій.
Ізраїльська компанія REGO Automotive розробила новий тактичний всюдихід під назвою PATROL-X. Ця мобільна машина покликана задовольнити зростаючі потреби сил спеціальних операцій і ринку любителів позашляхових перегонів і автоспорту, що розвивається. Про це 20 березня повідомили в Defence Blog.
Оглядачі пишуть, що при розробці PATROL-X використані передові технології проєктування позашляховиків ралійного класу, які забезпечують оптимальну продуктивність у різній місцевості. Завдяки легкій, але міцній конструкції і посиленому трубчастому шасі автомобіль забезпечує підвищену маневреність без шкоди для безпеки, що дуже важливо як для військових, так і для цивільних користувачів.
Характерною особливістю PATROL-X є малопомітність, яка зумовлена малошумною гібридною платформою з низькою тепловою сигнатурою. Ця передова технологія дає змогу операторам переміщатися непоміченими, що дуже важливо для проведення секретних операцій або ухилення від виявлення противником під час критично важливих місій.
Маневреність і швидкість машини роблять її грізним супротивником на полі бою, зазначають розробники, назвавши PATROL-X "джипом XXI століття". А здатність до швидкого розгортання дасть змогу військам випереджати противника під час перших атак, забезпечуючи тактичну перевагу за рахунок швидкої мобілізації сил.
Автори публікації зазначили, що центр досліджень і розробок компанії Rego Automotive розташований у кібуці Маханаїм, у Північному окрузі Ізраїлю. У цій же місцевості Армія оборони Ізраїлю іноді проводить польові навчання. Тож така близькість до військового полігону дає змогу команді Rego Automotive оперативно доопрацьовувати конструкції свого всюдихода, з огляду на відгуки та покращуючи характеристики відповідно до мінливих потреб військових і цивільних користувачів.Важливо
Нагадаємо, ізраїльські збройові компанії розробляють системи ПРО для цивільних літаків. Попит на таке обладнання зріс, у зв'язку з великою кількістю гуманітарних рейсів через війну в Україні.