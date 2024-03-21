Долетять українські дрони: Шойгу "злив" координати виробництва авіабомб ФАБ-3000 (карта)

Російські пропагандисти необачно показали назву підприємства, на якому випускають нові авіабомби. Підприємство "53 Арсенал" розташоване на відстані, досяжній для українських ударних БПЛА "Лютий".

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21 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав підприємство у Нижньогородській області, яке розташоване у межах досяжності українських БПЛА. Міністр, Міноборони РФ та росЗМІ не зуміли зберегти таємницю щодо того, де воно розташоване, і тепер у цехи можуть навідатись дрони з вибухівкою. Назву та місцезнаходження виробництва авіабомб (ФАБ) встановили OSINT-розслідувачі міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Розслідувачі уважно проглянули відео, яке зняли росЗМІ на заводі з випуску ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000. У якийсь момент вони помітили надпис на спині менеджера, який спілкувався з Шойгу. Крім того, врахували, що підприємство розташоване у Нижньогородській області — цю інформацію озвучили російські пропагандисти.

Візит Шойгу на завод з виробництва КАБів у Нижньгородській області, 21 березня Фото: InformNapalm

Кадру зі спецодягом працівника було достатньо для встановлення назви підприємства — "53 Арсенал". Щоб з'ясувати, де саме воно розташоване, можна скористатись відкритою базою даних РФ про промислові підприємства. Юридична адреса — селище Юганець Володарського району Нижньогородської області РФ.

Точні координати цехів — 56°15'35"N 43°15'25"E, — написали розслідувачі. Також зазначили, що оприлюднюють ці дані "просто так" — на випадок, якщо там хтось захоче "покурити".

Якщо позначити вказані координати на Google Maps, можна побачити, що відстань від АО "53 Арсенал" до кордону України — близько 900 км. Тим часом раніше Фокус розповідав, що на таку відстань здатен залетіти БПЛА "Лютий", який вже атакував цілі на схожих відстанях.

Виробництво КАБ-ів ЗС РФ, координати АО "53 Арсенал" у Нижньогородській області Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — де випускають ФАБи, по яких можуть вдарити ЗСУ

Зазначимо, міністр Шойгу разом з іншими урядовцями відвідав цех з виробництва ФАБів у Нижньогородській області РФ. Під час прогулянки цехами заводу йому розповіли, що тут планують запустити збирання ФАБ-3000 — авіабомби вагою 3 тонни. Також повихвалялись, що збільшать випуск легших бомб ФАБ-500 та ФАБ-1500.

Тим часом з лютого по середину березня 2024 року зграї українських дронів атакували об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Аналітики видання Bloomberg встановили, що відбулось 17 атак по 12 нафтопереробних підприємствах. На їхню думку, вибухи пошкодили 12% промислових потужностей даної галузі економіки РФ. Німецький журналіст Джуліус Рьопке зауважив, що для атак використовували від 30 до 60 безпілотників, які долали відстань до 900 км.

Попередня хвиля з 18 повітряних ударів по РФ відбулась з вересня 2023 року по лютий 2024 року. Тоді БПЛА атакували різні види цілей: НПЗ, нафтобази, нафтові термінали. Найдальший удар — термінал в Усть-Лугу під Санкт-Петербургом за 900 км від України.

Українські експерти відзначили, що незабаром РФ може перерозподілити комплекси ППО і захистити усі важливі НПЗ. Однак така ситуація не повинна тривожити: на території Росії є інші військові об'єкти, які можуть стати ціллю для Сил оборони.

Нагадуємо, 20 березня сталась атака невідомих дронів на військовий аеродром РФ у Саратовській області. За кілька годин до атаки там помітили дев'ять стратегічних бомбардувальників — Ту-95 та Ту-160 ЗС Росії.