Долетят ли украинские дроны: Шойгу "слил" координаты производства авиабомб ФАБ-3000 (карта)

Российские пропагандисты опрометчиво показали название предприятия, на котором выпускают новые авиабомбы. Предприятие "53 Арсенал" расположено на расстоянии, достижимом для украинских ударных БПЛА "Лютый".

Related video

21 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятие в Нижегородской области, расположенное в пределах досягаемости украинских БПЛА. Министр, Минобороны РФ и росСМИ не сумели сохранить тайну относительно того, где оно расположено, и теперь в цеха могут наведаться дроны со взрывчаткой. Название и местонахождение производства авиабомб (ФАБ) установили OSINT-расследователи международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Расследователи внимательно просмотрели видео, которое сняли росСМИ на заводе по выпуску ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000. В какой-то момент они заметили надпись на спине менеджера, который общался с Шойгу. Кроме того, учли, что предприятие расположено в Нижегородской области — эту информацию озвучили российские пропагандисты.

Визит Шойгу на завод по производству КАБов в Нижегородской области, 21 марта Фото: InformNapalm

Кадра со спецодеждой работника было достаточно для установления названия предприятия — "53 Арсенал". Чтобы выяснить, где именно оно расположено, можно воспользоваться открытой базой данных РФ о промышленных предприятиях. Юридический адрес — поселок Юганец Володарского района Нижегородской области РФ.

Точные координаты цехов — 56°15'35 "N 43°15'25 "E, — написали расследователи. Также отметили, что обнародуют эти данные "просто так" — на случай, если там кто-то захочет "покурить".

Если обозначить указанные координаты на Google Maps, можно увидеть, что расстояние от АО "53 Арсенал" до границы Украины — около 900 км. Между тем ранее Фокус рассказывал, что на такое расстояние способен залететь БПЛА "Лютый", который уже атаковал цели на похожих расстояниях.

Производство КАБ-ов ВС РФ, координаты АО "53 Арсенал" в Нижегородской области Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — где выпускают ФАБы, по которым могут ударить ВСУ

Отметим, министр Шойгу вместе с другими чиновниками посетил цех по производству ФАБов в Нижегородской области РФ. Во время прогулки по цехам завода ему рассказали, что здесь планируют запустить сборку ФАБ-3000 — авиабомб весом 3 тонны. Также похвастались, что увеличат выпуск более легких бомб ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Между тем с февраля по середину марта 2024 года стаи украинских дронов атаковали объекты нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Аналитики издания Bloomberg установили, что произошло 17 атак по 12 нефтеперерабатывающим предприятиям. По их мнению, взрывы повредили 12% промышленных мощностей данной отрасли экономики РФ. Немецкий журналист Джулиус Рьопке отметил, что для атак использовали от 30 до 60 беспилотников, которые преодолевали расстояние до 900 км.

Предыдущая волна из 18 воздушных ударов по РФ состоялась с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Тогда БПЛА атаковали различные виды целей: НПЗ, нефтебазы, нефтяные терминалы. Самый дальний удар — терминал в Усть-Лугу под Санкт-Петербургом в 900 км от Украины.

Украинские эксперты отметили, что вскоре РФ может перераспределить комплексы ПВО и защитить все важные НПЗ. Однако такая ситуация не должна тревожить: на территории России есть другие военные объекты, которые могут стать целью для Сил обороны.

Напоминаем, 20 марта произошла атака неизвестных дронов на военный аэродром РФ в Саратовской области. За несколько часов до атаки там заметили девять стратегических бомбардировщиков — Ту-95 и Ту-160 ВС России.