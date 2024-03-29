Вціліли попри бомбардування: скульптури з Драмтеатру в Маріуполі остаточно втрачені через РФ (фото)

За час перебування міста в окупації скульптури, яким вдалося дивом вцілити після бомбардувань, остаточно втрачені через недбале ставлення місцевої влади.

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Російські окупанти при проведенні так званої відбудови Маріупольського драмтеатру, який через бомбардування росіян у березні 2022 року був фактично повністю зруйнований, знищили унікальні скульптури, що прикрашали фасад будівлі. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Скульптури, яким дивним чином вдалося вціліти після бомбардування росіянами драмтеатру вже остаточно втрачені через жахливу недбалість та безвідповідальність окупантів", — наголосили у міськраді.

Статуї драмтеатру Маріуполя Фото: соцмережi

Тим часом окупаційна влада Маріуполя вже пообіцяла, що наступного року роботи будуть завершені, після чого у театрі планують почати показувати вистави. Подібним чином вони прагнуть змусити маріупольців забути про злочини росіян.

Водночас всі добре пам’ятають, як 16 березня 2022 року армія Росії скинула дві авіабомби на театр, перед котрим великими літерами було написано "ДЕТИ". На момент обстрілу у театрі ховалися сотні маріупольських родин із дітьми. Багатьом з них не вдалося врятуватися.

Драмтеатр Маріуполя

Бомбардування драмтеатру Маріуполя: що відомо

Як відомо, російська окупаційна армія 16 березня 2022 року скинула авіабомбу на драмтеатр у Маріуполі. Поруч з ним великими літерами було написано "діти". При цьому у бомбосховищі переховувалися мирні мешканці, які намагалися врятуватися від обстрілів. Будівлі вдалося витримати удар, звідти вийшли живі люди.

Водночас вже в травні журналісти проінформували, що через удар по драматичному театрі Маріуполя загинуло близько 600 осіб. Представники ЗМІ провели опитування очевидців трагедії та з'ясували, що всередині та ззовні будівлі загинула майже половина тих, хто там перебував. Очевидці стверджують, що тільки на польовій кухні знаходилось близько сотні людей, з яких не вдалось вижити нікому.

При цьому у травні 2022 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що після завершення розбору завалів Драматичного театру окупанти відігнали спецтехніку та відкрили зону в центрі Маріуполя. Через такі дії Україна ніколи не дізнається точну кількість загиблих унаслідок авіаудару по будівлі, в якій від обстрілу ховалися сотні мирних жителів. Андрющенко також повідомив, що тіла загиблих із Драматичного театру в Маріуполі поховали під безіменними номерами в одній із братських могил, яку окупанти викопали у непідконтрольному Києву Мангуші.

19 липня 2022 року російські окупанти звинуватили у трагедії в маріупольському драмтеатрі українських військових. До того ж росіяни применшили кількість загиблих через авіаудар, повідомивши про загибель лише 14 осіб. Вже згодом, 31 серпня 2022 року, у ЗСУ розповіли, що росіяни залили тіла жертва бомбардування драмтеатру у Маріуполі бетоном. Місцеві розповідали, що їх посипають хлоркою, щоб не пробивався трупний запах.

Нагадаємо, що 19 березня захисник "Азовсталі" Ілля Самойленко розповів, що під час оборони Маріуполя співвідношення сил українських бійців і росіян складало 1:20.

При цьому російські пропагандисти 20 квітня мають намір провести виставку в італійському місті Модена про "відродження Маріуполя", аби розповісти про "стрімке відновлення міста".