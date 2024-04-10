Будуть штрафи виробнику: оновлення БМП Puma має неочікувані проблеми

Якщо раніше причиною затримки машин називали проблеми з програмним забезпечення, то тепер причиною стали вогнегасники.

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Бундесвер мав отримати партію модернізованих БМП Puma S1 з 15 машин по контракту 2021 року, але армія отримала тільки 10 і ті з суттєвою затримкою. Про це повідомляє ZBiAM.

Німецька армія знову має проблеми з бойовою машиною піхоти Puma, яка мала надійти в модернізованій версії S1. Також БМП мала вирішити низку проблем, але замість цього зʼявилися нові: проблеми з наповнювачем для бортових вогнегасників на випадок пожежі.

Особливістю проблеми є те, що вони мають особливий наповнювач, який має бути екологічно чистим. Однак на практиці це призводить до швидкого виводу з ладу бортової електроніки машини, коли спрацьовує вогнегасна система.

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Альтернатива — галонові вогнегасники, але поточні стандарти дозволяють їх використовувати лише в авіації. Тепер через затримки Rheinmetall і KMW передбачаються штрафні санкції. Вперше про не вкладання в терміни в Міноборони повідомили наприкінці грудня 2023 року. Тоді причиною називали ще й проблеми з оновленням програмного забезпечення.

БМП Puma S1 відрізняється від базової версії такими особливостями:

нова система огляду водія;

покращена архітектура системи управління;

нова установка ПТРК MELLS, який є ліцензійною версією протитанкових ракет Spike LR2.

Загалом Бундесвер оформив модернізацію 143 БМП Puma до рівня S1. Загальне замовлення бойових машин складає 400 одиниць в базовій версії. Puma S1 є наступником БМП Marder, які вже досягли модернізаційного потенціалу.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року модернізація БМП Puma займе більше часу через проблеми з ПЗ.

В травні 2023 року Німеччина схвалила замовлення БМП Puma на 1,5 млрд євро.