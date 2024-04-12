Щось незрозуміле в небі: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету (відео)

Пуск ракети проводився в межах державних випробувань перспективних ракетних комплексів. У Міноборони РФ заявили, що він пройшов успішно. Минулого року така ракета поцілила умовну ціль на полігоні в Казахстані.

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Жителі Астрахані та Волгограда почали поширювати в мережі незрозумілий слід в небі. В Міноборони РФ заявили, що відбулося успішне випробування міжконтенинтальної балістичної ракети.

"12 квітня 2024 року з 4-го Державного центрального міжвидового полігону Капустін Яр в Астраханській області бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення здійснено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що пуск ракети проводився в межах державних випробувань перспективних ракетних комплексів. У Міноборони РФ заявили, що він пройшов успішно, а його результати "підтверджують високу надійність російських ракет".

До того, як з'явилася офіційна інформація про випробування нової ракети, видання Baza повідомило, що жителі Волгограда і Астрахані побачили "сліди чогось незрозумілого у небі".

Рік тому з полігону Капустін Яр у північно-східній частині Астраханської області також випробовували міжконтинентальну балістичну ракету. Тоді, як повідомили в Міноборони РФ, "навчальна бойова частина ракети із заданою точністю уразила умовну ціль на полігоні в Казахстані".

Нагадаємо, що 30 березня Росія вперше застосувала в Україні важку об'ємно-детонуючу авіабомбу ОДАБ-1500. Дісталося селищу Велика Писарівка в Сумській області.

20 березня США випробували гіперзвукову ракету ARRW з бази Гуам. Американська армія провела останнє із серії випробувань тестів. Проте вперше гіперзвукову зброю випробували в Тихоокеанському регіоні.