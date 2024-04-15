Україна використала ракети Storm Shadow для удару по штабу окупантів у Луганську, — ЗМІ

За словами журналістів, втрата штабу негативно вплине на здатність Росії командувати своїми силами в прилеглій Луганській області на наступний місяць.

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Україна атакувала штаб російських військових в окупованому Луганську британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Про це пише видання Sky News із покликаннм на свої джерела.

За словами журналістів, ЗСУ запустили ракети в суботу 13 квітня. Вони уразили штаб сухопутних військ РФ, що стало важким ударом для окупантів.

"Цей удар сприяє кампанії України зі звільнення Луганської області від незаконного вторгнення Російської Федерації та забезпечення того, щоб Росія не змогла просунутися далі", — сказало джерело.

Він також зазначив, що втрата штабу вплине на здатність Росії командувати своїми силами в прилеглій Луганській області.

"Удари по російських військових командних вузлах створюють збентеження", — сказало джерело.

Повідомляється, що російська військова культура спирається на мікроменеджмент і централізоване командування, а це означає, що удар по такому штабу може паралізувати ухвалення військових рішень на наступний місяць.

Також удар по Луганську продемонстрував обмеженість російської ППО.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Крилата ракета великої дальності повітряного базування типу "вистрілив і забув", запрограмована перед запуском. Зброю виробляє компанія MBDA. Дальність польоту ракети становить приблизно 560 км. Ракета оснащена турбореактивним двигуном, здатна летіти зі швидкістю 0,8 Маха.

Україна вдарила по Луганську: що відомо

Нагадаємо, 13 квітня СтартКом ЗСУ повідомив, що Сили оборони уразили пункт управління угруповання військ "Центр" ЗС РФ у Луганську. У місцевих пабліках повідомлялося про вибух на території машинобудівного заводу в окупованому обласному центрі.

Україна вдарила по Луганську

Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що українська авіація уразила пункт управління ЗС РФ. За його словами, українські пілоти змогли виконати складне завдання та без втрат повернутися назад на базу. Якщо західні партнери дадуть Києву більше зброї, то удари по тилу противника відбуватимуться частіше.