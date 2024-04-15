Украина использовала ракеты Storm Shadow для удара по штабу оккупантов в Луганске, — СМИ

По словам журналистов, потеря штаба негативно повлияет на способность России командовать своими силами в прилегающей Луганской области на следующий месяц.

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Украина атаковала штаб российских военных в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет издание Sky news со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, ВСУ запустили ракеты в субботу 13 апреля. Они поразили штаб сухопутных войск РФ, что стало тяжелым ударом для оккупантов.

"Этот удар способствует кампании Украины по освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и обеспечению того, чтобы Россия не смогла продвинуться дальше", — сказал источник.

Он также отметил, что потеря штаба повлияет на способность России командовать своими силами в прилегающей Луганской области.

"Нанесение ударов по российским военным командным узлам создает замешательство", — сказал источник.

Сообщается, что российская военная культура опирается на микроменеджмент и централизованное командование, а это означает, что удар по такому штабу может парализовать принятие военных решений на следующий месяц.

Кроме того, удар по Луганску также продемонстрировал ограниченность российской ПВО.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Крылатая ракета большой дальности воздушного базирования типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. Оружие производится компанией MBDA. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, способна лететь со скоростью 0,8 Маха.

Украина ударила по Луганску: что известно

Напомним, 13 апреля СтартКом ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ в Луганске. В местных пабликах сообщалось о взрыве на территории машиностроительного завода в оккупированном областном центре.

Украина ударила по Луганску

Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что украинская авиация поразила пункт управления ВС РФ. По его словам, украинские пилоты смогли выполнить сложную задачу и без потерь вернуться обратно на базу. Если западные партнеры поставят Киеву больше оружия, то удары по тылу противника будут происходить чаще.