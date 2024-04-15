Украина использовала ракеты Storm Shadow для удара по штабу оккупантов в Луганске, — СМИ
По словам журналистов, потеря штаба негативно повлияет на способность России командовать своими силами в прилегающей Луганской области на следующий месяц.
Украина атаковала штаб российских военных в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом пишет издание Sky news со ссылкой на свои источники.
По словам журналистов, ВСУ запустили ракеты в субботу 13 апреля. Они поразили штаб сухопутных войск РФ, что стало тяжелым ударом для оккупантов.
"Этот удар способствует кампании Украины по освобождению Луганской области от незаконного вторжения Российской Федерации и обеспечению того, чтобы Россия не смогла продвинуться дальше", — сказал источник.
Он также отметил, что потеря штаба повлияет на способность России командовать своими силами в прилегающей Луганской области.
"Нанесение ударов по российским военным командным узлам создает замешательство", — сказал источник.
Сообщается, что российская военная культура опирается на микроменеджмент и централизованное командование, а это означает, что удар по такому штабу может парализовать принятие военных решений на следующий месяц.
Кроме того, удар по Луганску также продемонстрировал ограниченность российской ПВО.
Что известно о ракетах Storm Shadow
Крылатая ракета большой дальности воздушного базирования типа "выстрелил и забыл", запрограммированная перед запуском. Оружие производится компанией MBDA. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, способна лететь со скоростью 0,8 Маха.
Украина ударила по Луганску: что известно
Напомним, 13 апреля СтартКом ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили пункт управления группировки войск "Центр" ВС РФ в Луганске. В местных пабликах сообщалось о взрыве на территории машиностроительного завода в оккупированном областном центре.
Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что украинская авиация поразила пункт управления ВС РФ. По его словам, украинские пилоты смогли выполнить сложную задачу и без потерь вернуться обратно на базу. Если западные партнеры поставят Киеву больше оружия, то удары по тылу противника будут происходить чаще.