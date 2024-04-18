Боїться удару у відповідь: РФ створює систему захисту енергетики від дронів ЗСУ, — ЗМІ

У РФ офіційно не визнали, що побоюються ударів українськими дронами. Однак готуються створити стандарт захисту від новітніх літальних апаратів, які можуть вдарити по підстанціях.

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Компанія "Россети" планує створити систему захисту електромереж на території РФ. Перший етап розробки завершується у травні 2025 року. Втім, ідеться про концепцію, а не про реальну роботу. Подібні дії росіян означають, що є побоювання еволюції українських безпілотників, які почнуть бити по енергетиці РФ. Про деталі планів російської компанії розповіли на порталі "Агентство. Новости".

Журналісти порталу отримали доступ до тендерної документації "Россети". Як з'ясувалось, оголошено конкурс для розробки стандартів захисту об'єктів енергетики. Дедлайн конкурсу — 6 травня 2024 року. Сума, яку росіяни готові на це витратити — 14 млн руб. (орієнтовно 100 тис. дол.). Розробник матиме цілий рік на виконання замовлення і 1 травня 2025 року представить результати.

В умовах тендеру вказується, що планують захищати підстанції потужністю 35 кВт та інше супутнє обладнання. Система повинна включати наступні елементи:

засоби виявлення (радіолокатори, радіочастотні, оптичні та акустичні прилади);

засоби боротьби (що саме мається на увазі, журналісти не деталізували);

засоби захисту (бетонні споруди, сітки тощо).

Поки що ідеться лише про стандарти, пояснили на поталі. "Россети" не згадує війну в Україні і пише в цілому про "розвиток безпілотник літальних апаратів". Однак це означає, що у РФ готуються до ударів повітряних засобів ураження ЗСУ. Тобто чекають, що українські дрони полетять по об'єктах енергетики росіян і можуть бути атаки, схожі на удари по Україні, — написали журналісти.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, протягом семи місяців ЗСУ завдали низки ударів по об'єктах нафто-газового комплексу РФ, використавши для цього безпілотники українського виробництва. Протягом цього часу відбулось дві хвилі атак. Під час першої хвилі дрони били по російських нафтобазах та нафтових терміналах. Друга хвиля пройшлась по майже 20 нафтопереробних заводах, розташованих на відстані від 100 до 1200 км від кордонів України. За оцінками видання Bloomberg, Силам оборони вдалось дістати до 12% російської нафтопереробки.

Водночас у березні 2024 року ЗС РФ відновила масовані ракетно-дронові удари по українській енергетиці. Зокрема, під час удару 22 березня було пошкоджено ДніпроГЕС. Після цього ворог загрожував Бурштинській, Ладижинській ТЕС та Дністровській ГАЕС, — розповіли українські урядовці. Врешті росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС і в Міненергетики попередили, що можливе введення графіків відключень.

Нагадуємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Трипільська ТЕС втрачена через те, що в сил ППО не вистачило ракет для ЗРК Patriot. При цьому західні ЗМІ прогнозують, що найближчим часом ЗСУ зможуть запускати дрони на відстань до 3 тис. км.