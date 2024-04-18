Боится ответного удара: РФ создает систему защиты энергетики от дронов ВСУ, — СМИ

В РФ официально не признали, что опасаются ударов украинскими дронами. Однако готовятся создать стандарт защиты от новейших летательных аппаратов, которые могут ударить по подстанциям.

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Компания "Россети" планирует создать систему защиты электросетей на территории РФ. Первый этап разработки завершается в мае 2025 года. Впрочем, речь идет о концепции, а не о реальной работе. Подобные действия россиян означают, что есть опасения эволюции украинских беспилотников, которые начнут бить по энергетике РФ. О деталях планов российской компании рассказали на портале "Агентство. Новости".

Журналисты портала получили доступ к тендерной документации "Россети". Как выяснилось, объявлен конкурс для разработки стандартов защиты объектов энергетики. Дедлайн конкурса — 6 мая 2024 года. Сумма, которую россияне готовы на это потратить — 14 млн руб. (ориентировочно 100 тыс. долл.). Разработчик будет иметь целый год на выполнение заказа и 1 мая 2025 года представит результаты.

В условиях тендера указывается, что планируют защищать подстанции мощностью 35 кВт и прочее сопутствующее оборудование. Система должна включать следующие элементы:

средства обнаружения (радиолокаторы, радиочастотные, оптические и акустические приборы);

средства борьбы (что именно имеется в виду, журналисты не детализировали);

средства защиты (бетонные сооружения, сетки и т.д.).

Пока что речь идет лишь о стандартах, пояснили в компании. "Россети" не упоминает войну в Украине и пишет в целом о "развитии беспилотник летательных аппаратов". Однако это означает, что в РФ готовятся к ударам воздушных средств поражения ВСУ. То есть ждут, что украинские дроны полетят по объектам энергетики россиян и могут быть атаки, похожие на удары по Украине, — написали журналисты.

Удары по РФ — детали

Отметим, в течение семи месяцев ВСУ нанесли ряд ударов по объектам нефтегазового комплекса РФ, использовав для этого беспилотники украинского производства. В течение этого времени состоялось две волны атак. Во время первой волны дроны били по российским нефтебазам и нефтяным терминалам. Вторая волна прошлась по почти 20 нефтеперерабатывающих заводах, расположенных на расстоянии от 100 до 1200 км от границ Украины. По оценкам издания Bloomberg, Силам обороны удалось достать до 12% российской нефтепереработки.

В то же время в марте 2024 года ВС РФ возобновили массированные ракетно-дроновые удары по украинской энергетике. В частности, во время удара 22 марта была повреждена ДнепроГЭС. После этого враг угрожал Бурштынской, Ладыжинской ТЭС и Днестровской ГАЭС, — рассказали украинские чиновники. В конце концов россияне полностью уничтожили Трипольскую ТЭС и в Минэнергетики предупредили, что возможно введение графиков отключений.

Напоминаем, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС потеряна из-за того, что у сил ПВО не хватило ракет для ЗРК Patriot. При этом западные СМИ прогнозируют, что в ближайшее время ВСУ смогут запускать дроны на расстояние до 3 тыс. км.