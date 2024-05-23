"Не можна недооцінювати ворога": чи може РФ почати наступ на Сумську область, — ДПСУ

Представник ДПСУ заявив, що окупанти не можуть досягти стратегічних цілей на Харківському напрямку. Однак ці дії змушують українські війська розтягувати свої сили.

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Росія намагається розширити лінію фронту, щоб розтягнути українські війська. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, не можна недооцінювати ворога. Так, окупанти не можуть досягти стратегічних цілей на Харківському напрямку. Однак ці дії змушують українські війська розтягувати свої сили, адже розширюються зони, в яких ведуться потужні бойові дії.

Демченко сказав, що Україна змушена стягувати сили на такі напрямки. Не можна виключати, що ЗС РФ спробують наступати і на Сумську область, як вони зараз роблять це на Харківщині. При цьому зараз в окупантів немає сили, щоб дійти до обласного центру.

"Будь-які дії, які ворог спробує здійснити навіть попри відсутність достатньої кількості своїх сил, техніки, змушуватимуть Україну відтягувати туди необхідні сили і засоби, а не використовувати їх, наприклад, на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії. Тому, підступність ворога ми добре розуміємо", — заявив Демченко.

За його словами, Сили оборони готові до будь-яких ситуацій на цьому напрямку. Так, оборонні можливості України тільки посилюються. Прикордонники тримають свою смугу оборони і зможуть протидіяти ворогу, якщо він спробує просунутися в Сумській області.

При цьому, як заявив Демченко, росіяни обстрілюють і Сумську, і Чернігівську області з артилерії і танків.

Нагадаємо, у ДПСУ озвучили кількість потопельників у Тисі за 2 роки війни. Тільки в травні цього року в річці Тиса було знайдено 8 тіл. Попри це, злочинні організовані групи продовжують за гроші "допомагати" українським чоловікам незаконно перетинати кордон, ігноруючи ризики для життя своїх ''клієнтів''.