"Нельзя недооценивать врага": может ли РФ начать наступление на Сумскую область, — ГПСУ

Представитель ГПСУ заявил, что оккупанты не могут достичь стратегических целей на Харьковском направлении. Однако эти действия заставляют украинские войска растягивать свои силы.

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Россия пытается расширить линию фронта, чтобы растянуть украинские войска. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, нельзя недооценивать врага. Так, оккупанты не могут достичь стратегических целей на Харьковском направлении. Однако эти действия заставляют украинские войска растягивать свои силы, ведь расширяются зоны, в которых ведутся мощные боевые действия.

Демченко сказал, что Украина вынуждена стягивать силы на такие направления. Нельзя исключать, что ВС РФ попробуют наступать и на Сумскую область, как они сейчас делают это на Харьковщине. При этом сейчас у оккупантов нет силы, чтобы дойти до областного центра.

"Любые действия, которые враг попытается совершить даже несмотря на отсутствие достаточного количества своих сил, техники, заставлять Украину оттягивать туда необходимые силы и средства, а не использовать их к примеру, на линии фронта, где ведутся более активные боевые действия. Поэтому, коварство врага мы хорошо понимаем", — заявил Демченко.

По его словам, Силы обороны готовы к любым ситуациям на этом направлении. Так, оборонительные возможности Украины только усиливаются. Пограничники держат свою полосу обороны и смогут противодействовать врагу, если он попробует продвинуться в Сумской области.

При этом, как заявил Демченко, россияне обстреливают и Сумскую, и Черниговскую области из артиллерии и танков.

Напомним, в ГПСУ озвучили количество утопленников в Тисе за 2 года войны. Только в мае этого года в реке Тиса было найдено 8 тел. Несмотря на это, преступные организованные группы продолжают за деньги "помогать" украинским мужчинам незаконно пересекать границу, игнорируя риски для жизни своих ''клиентов''.