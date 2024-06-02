ДТЕК скасувала екстрені відключення електропостачання: які області назвали

Внаслідок російського обстрілу, який відбувся в ніч на 1 червня, отримало пошкодження високовольтне обладнання, розповіли енергетики. Протягом доби його вдалось відремонтувати й ситуація для споживачів змінилась.

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У чотирьох областях України скасували аварійні відключення, запроваджені після нічної ракетної-дронової атаки ЗС РФ по Україні. Замість екстрених відключень починають діяти стабілізаційні. Про ситуацію в енергетиці у центральних регіонах розповіли у Telegram-каналі компанії ДТЕК.

У дописі, опублікованому об 11:50 2 червня, ідеться про зміну порядку відключень, про які оголосили двома годинами раніше. Аварійні відключення скасовують у чотирьох областях України:

Київській (включно з Києвом); Одеській; Дніпропетровській; Донецькій.

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Важка ситуація в енергосистемі: у чотирьох регіонах України вводять експрес-відключення

Натомість вводять стабілізаційні відключення, які будуть діяти з 18 до 22 год. 2 червня, заявили енергетики.

Причина зміни ситуації — терміновий ремонт високовольтних ліній, проведене фахівцями "Укренерго". Ремонтники все ще займаються наслідками ракетно-дронової атаки, яка відбулась в ніч на 1 червня.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною", — наголошується у повідомленні ДТЕК.

Обстріл 2 червня - ДТЕК про аварійні відключення Фото: Скриншот

Зазначимо, після заяви ДТЕК з'явилось повідомлення НЕК "Укренерго". У Telegram-каналі компанії вказується, що стабілізаційні відключення будуть діяти по усій території України Якщо будуть перевищені ліміти електроспоживання, то введуть графіки погодинних відключень, пояснили енергетики.

Обстріл 2 червня - коментар "Укренерго" про скасусування аварійних відключень Фото: Укренерго

Обстріл 1 червня — які наслідки

ЗС РФ в ніч на 1 червня запустила по Україні майже сотню різних засобів ураження. Повітряні сили ЗСУ знешкодили 30 з 35 ракет Х-101, 4 з 10 ракет "Калібр", одну ракету "Искандер-К" та 46 з 47 дронів-камікадзе Shahed-136. Також по українцях летіли чотири ракети "Искандер-М", про збиття яких Сили оборони не повідомляли.

Після російського обстрілу з'явилась заява міністра енергетики Германа Галущенка. Посадовець заявив, що росіяни цілились по об'єктах енергетичної інфраструктури, є суттєві пошкодження. В "Укргідроенерго" розповіли, що ворог пошкодив дві гідроелектростанції. При цьому голова Запорізької ОВА Іван Федоров пояснив, що один з об'єктів — Дніпровська ГЕС: по її греблі тимчасово перекрили рух. Тоді ж з'явилась заява ДТЕК, у якій ішлося про пошкодження двох теплових електростанцій.

Нагадуємо, в ніч на 2 червня ЗС РФ атакували Україну 25 дронами-камікадзе, ракетами "Іскандер-К" та С-300. Сили ППО працювали у восьми областях, про збиття ворожих БПЛА розповіли у Миколаївській області.