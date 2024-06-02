ДТЭК отменила экстренные отключения электроснабжения: какие области назвали
В результате российского обстрела, который состоялся в ночь на 1 июня, получило повреждение высоковольтное оборудование, рассказали энергетики. В течение суток его удалось отремонтировать и ситуация для потребителей изменилась.
В четырех областях Украины отменили аварийные отключения, введенные после ночной ракетной-дроновой атаки ВС РФ по Украине. Вместо экстренных отключений начинают действовать стабилизационные. О ситуации в энергетике в центральных регионах рассказали в Telegram-канале компании ДТЭК.
В заметке, опубликованной в 11:50 2 июня, говорится об изменении порядка отключений, о которых объявили двумя часами ранее. Аварийные отключения отменяют в четырех областях Украины:
- Киевской (включая Киев);
- Одесской;
- Днепропетровской;
- Донецкой.
Вместо этого вводят стабилизационные отключения, которые будут действовать с 18 до 22 ч. 2 июня, заявили энергетики.
Причина изменения ситуации — срочный ремонт высоковольтных линий, проведенный специалистами "Укрэнерго". Ремонтники все еще занимаются последствиями ракетно-дроновой атаки, которая состоялась в ночь на 1 июня.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной", — отмечается в сообщении ДТЭК.
Отметим, после заявления ДТЭК появилось сообщение НЭК "Укрэнерго". В Telegram-канале компании указывается, что стабилизационные отключения будут действовать по всей территории Украины Если будут превышены лимиты электропотребления, то введут графики почасовых отключений, пояснили энергетики.
Обстрел 1 июня — какие последствия
ВС РФ в ночь на 1 июня запустила по Украине почти сотню различных средств поражения. Воздушные силы ВСУ обезвредили 30 из 35 ракет Х-101, 4 из 10 ракет "Калибр", одну ракету "Искандер-К" и 46 из 47 дронов-камикадзе Shahed-136. Также по украинцам летели четыре ракеты "Искандер-М", о сбитии которых Силы обороны не сообщали.
После российского обстрела появилось заявление министра энергетики Германа Галущенко. Чиновник заявил, что россияне целились по объектам энергетической инфраструктуры, есть существенные повреждения. В "Укргидроэнерго" рассказали, что враг повредил две гидроэлектростанции. При этом глава Запорожской ОГА Иван Федоров пояснил, что один из объектов — Днепровская ГЭС: по ее плотине временно перекрыли движение. Тогда же появилось заявление ДТЭК, в котором говорилось о повреждении двух тепловых электростанций.
Напоминаем, в ночь на 2 июня ВС РФ атаковали Украину 25 дронами-камикадзе, ракетами "Искандер-К" и С-300. Силы ПВО работали в восьми областях, о сбивании вражеских БПЛА рассказали в Николаевской области.