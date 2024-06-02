ДТЭК отменила экстренные отключения электроснабжения: какие области назвали

В результате российского обстрела, который состоялся в ночь на 1 июня, получило повреждение высоковольтное оборудование, рассказали энергетики. В течение суток его удалось отремонтировать и ситуация для потребителей изменилась.

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В четырех областях Украины отменили аварийные отключения, введенные после ночной ракетной-дроновой атаки ВС РФ по Украине. Вместо экстренных отключений начинают действовать стабилизационные. О ситуации в энергетике в центральных регионах рассказали в Telegram-канале компании ДТЭК.

В заметке, опубликованной в 11:50 2 июня, говорится об изменении порядка отключений, о которых объявили двумя часами ранее. Аварийные отключения отменяют в четырех областях Украины:

Киевской (включая Киев); Одесской; Днепропетровской; Донецкой.

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Тяжелая ситуация в энергосистеме: в четырех регионах Украины вводят эксренные отключения

Вместо этого вводят стабилизационные отключения, которые будут действовать с 18 до 22 ч. 2 июня, заявили энергетики.

Причина изменения ситуации — срочный ремонт высоковольтных линий, проведенный специалистами "Укрэнерго". Ремонтники все еще занимаются последствиями ракетно-дроновой атаки, которая состоялась в ночь на 1 июня.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной", — отмечается в сообщении ДТЭК.

Обстрел 2 июня — ДТЭК об аварийных отключениях Фото: Скриншот

Отметим, после заявления ДТЭК появилось сообщение НЭК "Укрэнерго". В Telegram-канале компании указывается, что стабилизационные отключения будут действовать по всей территории Украины Если будут превышены лимиты электропотребления, то введут графики почасовых отключений, пояснили энергетики.

Обстрел 2 июня — комментарий "Укрэнерго" об отмене аварийных отключений Фото: Укрэнерго

Обстрел 1 июня — какие последствия

ВС РФ в ночь на 1 июня запустила по Украине почти сотню различных средств поражения. Воздушные силы ВСУ обезвредили 30 из 35 ракет Х-101, 4 из 10 ракет "Калибр", одну ракету "Искандер-К" и 46 из 47 дронов-камикадзе Shahed-136. Также по украинцам летели четыре ракеты "Искандер-М", о сбитии которых Силы обороны не сообщали.

После российского обстрела появилось заявление министра энергетики Германа Галущенко. Чиновник заявил, что россияне целились по объектам энергетической инфраструктуры, есть существенные повреждения. В "Укргидроэнерго" рассказали, что враг повредил две гидроэлектростанции. При этом глава Запорожской ОГА Иван Федоров пояснил, что один из объектов — Днепровская ГЭС: по ее плотине временно перекрыли движение. Тогда же появилось заявление ДТЭК, в котором говорилось о повреждении двух тепловых электростанций.

Напоминаем, в ночь на 2 июня ВС РФ атаковали Украину 25 дронами-камикадзе, ракетами "Искандер-К" и С-300. Силы ПВО работали в восьми областях, о сбивании вражеских БПЛА рассказали в Николаевской области.