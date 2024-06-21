Дістали до п'яти цілей: які об'єкти палали в РФ після масштабної атаки дронів (карта)

Внаслідок атаки БПЛА, яка сталася в ніч на 21 червня, постраждало 8% потужностей російської нафтопереробки. Крім того, палав аеродром, з якого злітають літаки, які завдають ударів по лінії фронту.

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Під час нічної атаки дронів Сил оборони України постраждало п'ять цілей на території РФ. Серед об'єктів, які палали в ніч на 21 червня, є російські нафтопереробні заводи та військовий аеродром. Про точні координати влучань українських БПЛА і про втрату нафтопереробних потужностей OSINT-аналітики розповіли у Telegram-каналі "КіберБорошно".

OSINT-аналітики повідомили про влучання по двох точках у Краснодарському краї РФ — по НПЗ (координати 44.996747,38.962694) та по аеродрому у Єйську (46.679742,38.29684). Крім того, інші аналітики підтвердили атаки на ще два нафтопереробних заводи й на військовий полігон. В підсумку нарахували п'ять об'єктів, де було гучно вночі 21 червня:

НПЗ "Краснодареконєфть" (потужність 3 млн тонн нафти на рік, виробляє газовий бензин, дизельне паливо, дистилят газового конденсату, паливо для реактивних двигунів марок ТС-1 і Т-1); Ільський НПЗ (потужність 6,6 млн тонн); Волгоградський НПЗ (потужність 14,5 млн тонн); військовий аеродром під містом Єйськ; 726 навчальний центр ППО (майданчик західніше аеродрому).

Якщо позначити ці точки на карті, то можна побачити, що найближча вражена ціль, полігон під Єйськом, розташована за 160 км від підконтрольної Україні території. Примітно те, що дронам, щоб туди дістатись, потрібно було пролетіти над місцями боїв та над окупованими територіями. Найдальша точка влучання — Волгоград, що якого летіти по прямій понад 500 км.

Якщо додати промислові потужності РФ, які потрапили під удар дронів, то сумарно ідеться про порушення переробки 24,1 млн тонн нафти РФ (це 8% з 300 млн тонн усієї галузі).

Удари по Криму - до яких точок долетіли БПЛА ЗСУ 21 червня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус розповідав про нічну масовану атаку українських БПЛА на військові об'єкти на території РФ. Місцеві жителі скаржились у соцмережах, що чули вибухи й бачили пожежі у в селищі Яблоновський (біля Адегеї), палало у Єйську, Краснодарі, Волгограді. Губернатори підтвердили атаку дронів, але запевнили, що пожежі — наслідки роботи російських сил протиповітряної оборони.

Тим часом Міноборони РФ зранку 21 червня повідомило, що нарахували 114 БПЛА ЗСУ та ще шість морських дронів. 70 БПЛА загрожували Криму, 43 — Краснодарському краю, один — Волгограду.

Нагадуємо, 18 червня російська влада скаржилась на удари українських ракет "Нептун", які загрожували морському порту у Севастополі. Речник українських військово-морських сил заявив, що, всупереч небезпеці, РФ відновила поромну переправу, яка з'єднує Керч і Тамань.