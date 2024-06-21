Достали до пяти целей: какие объекты пылали в РФ после масштабной атаки дронов (карта)

В результате атаки БПЛА, которая произошла в ночь на 21 июня, пострадало 8% мощностей российской нефтепереработки. Кроме того, горел аэродром, с которого взлетают самолеты, наносящие удары по линии фронта.

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Во время ночной атаки дронов Сил обороны Украины пострадало пять целей на территории РФ. Среди объектов, которые горели в ночь на 21 июня, есть российские нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром. О точных координатах попаданий украинских БПЛА и о потере нефтеперерабатывающих мощностей OSINT-аналитики рассказали в Telegram-канале "КиберБорошно".

OSINT-аналитики сообщили о попадании по двум точкам в Краснодарском крае РФ — по НПЗ (координаты 44.996747,38.962694) и по аэродрому в Ейске (46.679742,38.29684). Кроме того, другие аналитики подтвердили атаки на еще два нефтеперерабатывающих завода и на военный полигон. В итоге насчитали пять объектов, где было шумно ночью 21 июня:

НПЗ "Краснодарэконефть" (мощность 3 млн тонн нефти в год, производит газовый бензин, дизельное топливо, дистиллят газового конденсата, топливо для реактивных двигателей марок ТС-1 и Т-1); Ильский НПЗ (мощность 6,6 млн тонн); Волгоградский НПЗ (мощность 14,5 млн тонн); военный аэродром под городом Ейск; 726 учебный центр ПВО (площадка западнее аэродрома).

Если обозначить эти точки на карте, то можно увидеть, что ближайшая пораженная цель, полигон под Ейском, расположена в 160 км от подконтрольной Украине территории. Примечательно то, что дронам, чтобы туда добраться, нужно было пролететь над местами боев и над оккупированными территориями. Самая дальняя точка попадания — Волгоград, до которого лететь по прямой более 500 км.

Если суммировать промышленные мощности РФ, которые попали под удар дронов, то суммарно речь идет о нарушении переработки 24,1 млн тонн нефти РФ (это 8% из 300 млн тонн всей отрасли).

Удары по Крыму — до каких точек долетели БПЛА ВСУ 21 июня Фото: Google Maps

Отметим, Фокус рассказывал о ночной массированной атаке украинских БПЛА на военные объекты на территории РФ. Местные жители жаловались в соцсетях, что слышали взрывы и видели пожары в поселке Яблоновский (возле Адегеи), пылало в Ейске, Краснодаре, Волгограде. Губернаторы подтвердили атаку дронов, но заверили, что пожары — последствия работы российских сил противовоздушной обороны.

Тем временем Минобороны РФ утром 21 июня сообщило, что насчитали 114 БПЛА ВСУ и еще шесть морских дронов. 70 БПЛА угрожали Крыму, 43 — Краснодарскому краю, один — Волгограду.

Напоминаем, 18 июня российские власти жаловались на удары украинских ракет "Нептун", которые угрожали морскому порту в Севастополе. Представитель украинских военно-морских сил заявил, что, вопреки опасности, РФ возобновила паромную переправу, которая соединяет Керчь и Тамань.