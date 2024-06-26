Наступну партію снарядів за чеською ініціативою Україна отримає до кінця липня, — Euractiv

Перша партія боєприпасів, пошук і купівлю яких ініціювала Чехія, вже надійшла в Україну. Наступне постачання заплановане через місяць.

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Перша партія артилерійських боєприпасів, закуплених із країн, які не входять до ЄС у рамках так званої чеської ініціативи, успішно прибула в Україну. Про це пише німецьке видання Euractiv.

Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, офіційна Прага в лютому цього року представила пропозицію про закупівлю артилерійських боєприпасів для України в країн, які не входять до Євросоюзу, і виступила посередником для постачальників оборонної техніки з усього світу.

"Деякий час тому в Україну прибула перша партія боєприпасів за нашою ініціативою. Ми робимо те, що необхідно", — заявив Фіала.

За словами представника чеського уряду, подальші поставки снарядів заплановані на липень. Крім того, до кінця року Україна, як очікується, отримає близько півмільйона патронів.

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявляв, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Він розповів, що йому відомо, звідки можна постачати снаряди для артилерійських установок, які допоможуть Україні на полі бою в боротьбі з російськими окупантами.

18 березня з'явилася інформація, що Чехія закуповує боєприпаси для України у союзників Російської Федерації.

20 березня міністр закордонних справ Чехії заявив, що готова перша партія з 300 тис. снарядів. Однак згодом виявилося, що надходження відклали на червень. Політик пояснив, чому так сталося: через російсько-українську війну зросли ціни на зброю і були проблеми з якістю.