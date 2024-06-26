Следующую партию снарядов по чешской инициативе Украина получит до конца июля, — Euractiv

Первая партия боеприпасов, поиск и покупку которых инициировала Чехия, уже поступила в Украину. Следующая поставка запланирована через месяц.

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Первая партия артиллерийских боеприпасов, закупленных из стран, не входящих в ЕС в рамках так называемой чешской инициативы, успешно прибыла в Украину. Об этом пишет немецкое издание Euractiv.

Как сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, официальная Прага в феврале этого года представила предложение о закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у стран, не входящих в Евросоюз, и выступила посредником для поставщиков оборонной техники со всего мира.

"Некоторое время назад в Украину прибыла первая партия боеприпасов по нашей инициативе. Мы делаем то, что необходимо", — заявил Фиала.

По словам представителя чешского правительства, дальнейшие поставки снарядов запланированы на июль. Кроме того, к концу года Украина, как ожидается, получит около полумиллиона патронов.

Напомним, 17 февраля президент Чехии Петр Павел заявлял, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он рассказал, что ему известно, откуда можно поставлять снаряды для артиллерийских установок, которые помогут Украине на поле боя в борьбе с российскими оккупантами.

18 марта появилась информация, что Чехия закупает боеприпасы для Украины у союзников Российской Федерации.

20 марта министр иностранных дел Чехии заявил, что готова первая партия из 300 тыс. снарядов. Однако впоследствии оказалось, что поступления отложили на июнь. Политик объяснил, почему так произошло: из-за российско-украинской войны выросли цены на оружие и были проблемы с качеством.