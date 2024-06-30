В України і Заходу різне розуміння перемоги: головне з інтерв'ю Зеленського Philadelphia Inquirer (відео)

Війну в Україні не вирішить ідея, яка полягає у тому, щоб вона віддала свої території РФ а остаточну перемогу передбачає не лише сатисфакція, а й гарантія того, що РФ не повернеться через 20 чи 50 років, заявив Зеленський.

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Україа має мирний план закінчення війни, не готова поступатися територіями, має у війні в рази менші втрати, ніж РФ та знає ціну реальної перемоги. Про це в інтерв'ю американському виданню The Philadelphia Inquirer розповів президент України Володимир Зеленський.

Про втрати України і Росії

За словами очільника держави, зараз на Харківському та Покровському напрямках втрати росіянами особового складу значно перевищують українські — гине 1 українець на шість окупантів. Раніше це співвідношення становило 1 до 4.

"Дійсно, у них набагато більше людей. Дійсно, ми бережемо своїх людей більше. Дійсно, у нас людей не буде більше ніж у росіян. Але у цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гине один українець до шести росіян", — сказав Зеленський.

Український лідер пояснив, що цими словами він не говорить про те, що Україні вистачить людей.

"Я просто хочу сказати, що усі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, так вони мають рацію, але зараз інша війна – війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати", — зазначив Зеленський.

Про ЗРК "Patriot" та літаки-винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо США не готові запросити Україну до НАТО на Вашингтонському саміті у липні 2024 року, то вони просто можуть дати ЗСУ ЗРК "Patriot" та літаки-винищувачі F-16, які дадуть можливіть Україні більше себе захистити.

"Якщо Америка боїться дратувати Путіна, а саме через це нас туди не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів США дати нам максимально все те, що нас може захистити. Ми просимо "Patriot", ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливість використовувати зброю, щоб захистити себе", — сказав Зеленський.

Президент України також порадив Джо Байдену, його адміністрації та Конгресу США бути "більш сміливими", адже Америка у 10 разів потужніша за Росію.

"Якщо НАТО ще не готове захистити і взяти нас у свій союз, ми просимо дати нам все, щоб ми могли захистити себе самі", — наголосив Зеленський.

Про переговори з РФ

Український лідер вважає, що Україна може домовлятися про мир з Росією використовуючи ту саму модель, як вони домовлялися щодо "зернового коридору".

Домовляючись про "зерновий коридор", Україна вела перемовини з Туреччиною, а та в свою чергу говорила з Росією.

"Тоді Україна вела перемовини з ООН та Туреччиною, а вони в свою чергу – з РФ. Тоді це спрацювало. Зараз це можна зробити з країнами з різних континентів. Поки що у нас є тільки така модель", — сказав Зеленський.

Єдиними можливими переговорами, які бачить український президент, були б переговори на основі його власного мирного плану, який передбачає повний вихід з України, репарації та правосуддя за військові злочини Росії. Український кордон буде встановлено, подальше російське вторгнення не спричинить нової війни, і "світ не боятиметься, що Путін знову повернеться".

"Потрібно забезпечити нам безпеку. Членство в НАТО добре не лише для України; це забезпечить безпеку Росії. Якщо НАТО не готове захистити нас і взяти в альянс, — твердо сказав Зеленський, — то ми просимо НАТО дати нам усе, щоб ми могли захистити себе", – сказав Зеленський

Про мирний план Трампа

Володимир Зеленський також оцінив так званий мирний план для України, який пропонує кандидат в президенти США Дональд Трамп. Український президент висловив припущення, що якщо він стосуватиметься відмови України від своїх територій, то він не спрацює.

"Якщо у Трампа є така модель — завершити війну за 24 години, то всі хотіли б завершити війну. Може, навіть за годину буде краще. Але якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює; це не призведе до миру у всьому світі, чи між Україною та Росією", — сказав український лідер.

Він додав, що своїми заявами про те, що він хоче припинити військову допомогу Україні і що консервна війна може закінчитися за 24 години, Трамп дає Путіну все, що той хоче.

"Кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що вимагатиме припинення вогню з обох сторін і змусить їх "вести переговори", фактично даючи Путіну те, що він хоче, і не дозволяючи Україні повернути більше окупованих земель. Не кажучи вже про те, що Путін порушив усі домовленості між Росією та Україною за останні три десятиліття", — сказав Зеленський.

Про реальну перемогу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що реальною перемогою України у війні проти Росії буде не лише сатисфакція, а й гарантія того, що країна-агресорка не повернеться через 20 чи 50 років.

"Для нас для всіх перемога – це як момент сатисфакції. Для Заходу головна перемога – не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце, всі бояться що Росія розвалиться. Я їх я не розумію. Всі бояться, що буде з Росією без Путіна, і всі бояться – чи може вона залишитись такою як вона є, а не ще гіршою і тощо. Я не підтримую такі меседжі тому я і сказав у нас різне розуміння перемоги", – сказав Зеленський.

Він подякував заходу за допомогу, але зауважив, що Україні потрібна сатисфакція та справедливість.

"Як ми повинні дивитись в очі всім цим людям, хто втратив близьких і рідних, якщо ми не отримаємо цю сатисфакцію. І тому ми хочемо, щоб була у нас реальна перемога", — сказав президент.

Він додав, що перемога — це не допустити руйнації повністю України і всього українського та неможливість повторення агресії.

"Я вважаю що він один з найважливіших – неможливість повернення агресії. Тобто де ми будемо? Ми повинні бути в Євросоюзі – це економічна безпека. Ми повинні бути в НАТО. І якщо у нас цього немає, я вважаю, що це великі ризики для нас. Цей ворог повернеться. Як він повернеться? В обличчі Путіна – не Путіна, іншого Кремля, через 20 років, 40, 50 – я не знаю. Нам потрібен колективний захист України", – відповів Зеленський.

Нагадаємо, що 28 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує "зрозумілий і детальний" план закінчення війни, який буде готовий у цьому році та лежатиме "на столі перед усіма партнерами".